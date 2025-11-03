Home > Cronaca > Come l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca on...

Come l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca online

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la ricerca online. Ecco come le aziende possono adattarsi a questo cambiamento.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode e Claude, la modalità di interazione degli utenti con i contenuti è cambiata drasticamente. I dati mostrano un trend chiaro: la percentuale di zero-click search ha raggiunto il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT.

Questo ha portato a un crollo del CTR organico post-AI Overview, dove il CTR della prima posizione è sceso dal 28% al 19% (-32%), evidenziando un passaggio dal paradigma della visibilità a quello della citabilità. Molti editori, come Forbes, hanno registrato un calo del traffico del -50% e Daily Mail del -44%.

Analisi tecnica

La transizione verso i motori di ricerca basati su intelligenza artificiale ha introdotto nuove tecnologie e meccanismi. I modelli di risposta come RAG (Retrieval-Augmented Generation) offrono un approccio distintivo rispetto ai modelli fondativi. Mentre i modelli fondativi si basano su una comprensione pre-addestrata delle informazioni, i RAG attingono a fonti esterne in tempo reale per fornire risposte più accurate. Le differenze tra piattaforme come ChatGPT, Perplexity e Google AI si riflettono nei loro meccanismi di citazione e nelle modalità di selezione delle fonti, con un’attenzione particolare al grounding e ai citation patterns.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore
  • Identificare25-50 prompt chiave
  • Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
  • Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
  • Milestone:baseline di citazioni vs competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturazione dei contenuti perAI-friendliness
  • Pubblicazione di contenuti freschi
  • Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
  • Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

  • Metriche da tracciare:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment
  • Strumenti da utilizzare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
  • Testing manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

  • Iterazione mensile suiprompt chiave
  • Identificazione di nuovi competitor emergenti
  • Aggiornamento dei contenuti non performanti
  • Espansione su temi contraction

Checklist operativa immediata

  • Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante
  • UtilizzareH1/H2in forma di domanda
  • Preparare un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
  • Verificare l’accessibilità senza JavaScript
  • Controllare il filerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot
  • Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro
  • Pubblicare recensioni fresche suG2eCapterra
  • Effettuare aggiornamenti su Wikipedia eWikidata
  • Pubblicare contenuti suMedium, LinkedIn e Substack

Prospettive e urgenza

Le aziende che adotteranno strategie di AEO potranno beneficiare di un vantaggio competitivo. Rimanere inattivi comporta rischi significativi, mentre i first movers possono cogliere opportunità uniche nel nuovo panorama della ricerca. L’evoluzione della ricerca potrebbe portare a modelli come Pay per Crawl di Cloudflare, rendendo cruciale l’ottimizzazione per i motori di ricerca AI.