Come nascondere un tatuaggio: consigli e rimedi naturali

Il tatuaggio cela ricordi personali che, per motivi diversi, potremmo non voler più riportare alla mente. Scopriamo come coprire un tatuaggio naturalm

Il tatuaggio nasconde una storia e un significato di cui, nel tempo, ci si potrebbe pure pentire. Fino a non molto tempo fa, non si immaginava neppure che, un giorno, persino le persone comuni avrebbero potuto fare affidamento su una soluzione naturale, che fosse capace di coprire totalmente un tatuaggio. Scopriamo insieme come farlo in modo corretto, con soluzioni naturali.

Come nascondere un tatuaggio

Ogni tatuaggio nasconde una storia e un significato. E’ così per ognuno di noi e sarà sempre così per le persone che verranno dopo di noi. E pure, nonostante tutto, può capitare un momento della vita in cui ci si pente amaramente di quel tatuaggio fatto tanto tempo fa.

Le ragioni che spingono una persona a volersi liberare di un tatuaggio possono essere numerose. Pentimento a parte, ad esempio, può capitare che il nuovo datore di lavoro non veda di buon occhio il vostro tatuaggio, oppure, avete una nuova storia e, com’è giusto che sia, il nuovo partner vorrebbe che voi cancellaste il ricordo della storia precedente.

Fino a non molto tempo fa, le possibilità di coprire un tatuaggio erano prerogativa esclusiva di make up artist professionisti, oggi, fortunatamente, questa possibilità è alla portata di tutti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come coprire un tatuaggio con rimedi naturali.



Come nascondere un tatuaggio: consigli

Le dimensioni e l’area in cui un tatuaggio è posizionato possono fare la differenza nella possibilità o meno di poterlo coprire completamente. Ad esempio, se il vostro è un tatuaggio piccolo e si trova sul polso, potreste provare a coprirlo con una bandana o una serie di braccialetti. Al contrario, se il vostro è un tatuaggio grande, ma si trova dietro al collo, potreste provare a crescere i capelli e lasciarli sempre sciolti.

Un po’ di intuito e creatività, sicuramente, saranno indispensabili nella ricerca di soluzioni efficaci per la copertura completa e temporanea di un tatuaggio. Tuttavia, come fare se al lavoro, per forza di cose, dovete portare i capelli legati? Oppure, se non è possibile indossare bandane o braccialetti sul polso? Scopriamolo insieme nel paragrafo che segue.

Come nascondere un tatuaggio: miglior crema

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi che precedono, le ragioni per cui una persona può decidere di voler coprire un tatuaggio sono numerosissime, così come pure le soluzioni grazie alle quali coprire, anche solo temporaneamente, un tatuaggio indesiderato. Allo stesso tempo, è necessario sottolineare che, seppur naturali, queste soluzioni non sono definitive, al contrario di Cover Plus Tattoo, una crema coprente, con effetto nature, che nasconde ogni tipo di tatuaggio, anche se scuro o colorato, e le imperfezioni della pelle.

Grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza, è riconosciuta dai tatuatori e dagli esperti, la migliore crema copri tatuaggio.



Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Fino a non molto tempo fa, avere una soluzione definitiva per la copertura totale di un tatuaggio era mera utopia, oggi è diventata realtà, grazie all’azienda produttrice di Cover Plus Tattoo, che ha saputo progettare e realizzare un prodotto naturale, formulato dai principi attivi presenti nei prodotti professionali che si utilizzano sui set teatrali e cinematografici.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Cover Plus Tattoo è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo.

Per prenotare Cover Plus Tattoo è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore, che vi contatterà nel corso della giornata. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Fino ad esaurimento scorte, Cover Plus Tattoo è in promozione a 49,00 € anziché 78. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.