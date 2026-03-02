Come orientarsi tra le nuove linee guida e il rischio compliance per i dati personali

Novità sul controllo dei dati e responsabilità aziendale dopo i recenti orientamenti europei

Dal punto di vista normativo, negli ultimi anni il quadro europeo su GDPR compliance e data protection si è evoluto attraverso linee guida e pronunce della Corte di Giustizia UE, dell’EDPB e del Garante. L’evoluzione interessa la governance dei dati, la ripartizione delle responsabilità tra fornitori e titolari e le misure di sicurezza richieste alle imprese.

Questo articolo illustra in termini pratici le implicazioni per le aziende e propone un piano d’azione operativo. GDPR compliance è qui intesa come l’insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie per rispettare il regolamento. Il rischio compliance è reale: l’adeguamento richiede valutazioni di impatto, aggiornamento dei contratti e controlli periodici.

1. Normativa e orientamenti in questione

Il Garante ha stabilito che le valutazioni di impatto e le misure organizzative non sono più raccomandazioni astratte, ma elementi necessari a dimostrare la conformità. L’EDPB ha pubblicato orientamenti che chiariscono l’applicazione del principio di accountability e la gestione del rischio legato a nuove tecnologie. Dal punto di vista normativo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha ribadito che la protezione dei dati personali deve essere effettiva e verificabile.

Il rischio compliance è reale: l’adeguamento richiede valutazioni di impatto, aggiornamento dei contratti e controlli periodici. Dal punto di vista operativo, le imprese devono integrare processi di valutazione del rischio nei cicli progettuali e documentare le scelte tecniche e organizzative. Il Garante ha evidenziato l’importanza di policy interne, formazione del personale e registro delle misure adottate come prova di responsabilità amministrativa e tecnica.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le aziende devono andare oltre le dichiarazioni formali. Occorre dimostrare con evidenze tecniche e organizzative che i trattamenti rispettano i principi di liceità, minimizzazione e sicurezza. Ciò implica che registro dei trattamenti, valutazioni d’impatto (DPIA) e contratti con i fornitori siano aggiornati, completi e verificabili.

L’attenzione degli organi di controllo si concentra su tre ambiti principali, che richiedono misure documentate e ripetibili:

Governance interna: definizione chiara di ruoli e responsabilità per titolare, responsabile e DPO e processi decisionali tracciabili.

definizione chiara di ruoli e responsabilità per titolare, responsabile e DPO e processi decisionali tracciabili. Valutazione del rischio tecnologico: analisi dell’impatto delle tecnologie emergenti, come AI e cloud, sui diritti degli interessati e sulle misure di mitigazione.

analisi dell’impatto delle tecnologie emergenti, come AI e cloud, sui diritti degli interessati e sulle misure di mitigazione. Catena dei fornitori: due diligence continua, clausole contrattuali specifiche e controlli sui sub‑fornitori per garantire conformità end‑to‑end.

Dal punto di vista operativo, le aziende devono predisporre prove oggettive delle attività di compliance: report di audit, piani di trattamento dei rischi e registri delle misure tecniche e organizzative. Il Garante ha stabilito che la documentazione deve essere accessibile e verificabile in caso di controllo. Il rischio compliance è reale: l’assenza di evidenze può comportare sanzioni e obblighi di rettifica.

3. Cosa devono fare le aziende

Dal punto di vista operativo, si suggerisce un piano in quattro passi, pragmatico e attuabile. Il rischio compliance è reale: l’assenza di evidenze documentali e tecniche espone a sanzioni amministrative e obblighi di rettifica.

Rivedere il registro dei trattamenti e assicurarsi che rifletta i trattamenti reali, le basi giuridiche e i tempi di conservazione. Non basta compilare un documento: deve corrispondere alla pratica aziendale. Condurre o aggiornare le DPIA per i trattamenti ad alto rischio, in particolare quando sono impiegati sistemi di intelligenza artificiale o attività di profiling. Le DPIA devono documentare valutazioni del rischio e misure di mitigazione. Implementare misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio: cifratura dei dati, controlli di accesso basati sui ruoli, sistemi di logging e test di sicurezza periodici. Tali misure devono essere verificate e aggiornate nel tempo. Rafforzare la gestione dei fornitori con clausole contrattuali specifiche, diritti di audit e verifiche periodiche. È necessario che i subfornitori rispettino gli stessi standard di protezione dei dati.

Dal punto di vista normativo, il piano deve essere supportato da evidenze tecniche e processuali. Il Garante ha stabilito che la documentazione operativa e i controlli dimostrabili riducono il rischio di sanzioni. Come sviluppo atteso, è opportuno pianificare revisioni annuali o in occasione di cambiamenti tecnologici rilevanti.

4. Rischi e sanzioni possibili

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le violazioni possono comportare sanzioni amministrative, ordini di sospensione dei trattamenti e danni reputazionali. Il GDPR prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo, a seconda della gravità della violazione. Il Garante può inoltre disporre misure correttive, come la limitazione o il divieto di specifici trattamenti.

Dal punto di vista pratico, nelle istruttorie emergono frequentemente carenze documentali, l’assenza della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per trattamenti ad alto rischio e un controllo insufficiente sui responsabili esterni. Il rischio compliance è reale: tali lacune espongono l’ente a contestazioni formali, a contenziosi e a impatti economici diretti.

Per le aziende, il rischio operativo comprende anche critiche procedurali e difficoltà nel dimostrare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate. Il Garante ha stabilito che la documentazione completa e la prova delle azioni correttive riducono significativamente l’esposizione sanzionatoria. Il rischio compliance è reale: misure preventive e audit continuativi mitigano l’esposizione normativa.

Tra gli sviluppi attesi vi sono aumenti dei controlli sulle catene dei fornitori e richieste di evidenze più stringenti durante le istruttorie amministrative.

5. Best practice per compliance

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le imprese devono dimostrare continuità nelle misure adottate. Le misure seguenti favoriscono una postura difensiva sostenibile e verificabile.

Approccio basato sul rischio : organizzare la governance in funzione della criticità dei trattamenti, assegnando responsabilità e risorse proporzionate ai rischi individuati.

: organizzare la governance in funzione della criticità dei trattamenti, assegnando responsabilità e risorse proporzionate ai rischi individuati. Policy aggiornate e formazione : definire regole operative documentate e programmare formazione periodica per il personale. La sicurezza è tanto organizzativa quanto tecnologica.

: definire regole operative documentate e programmare formazione periodica per il personale. La sicurezza è tanto organizzativa quanto tecnologica. RegTech e automazione : adottare strumenti per la gestione del consenso, il tracciamento delle richieste degli interessati e il controllo dei contratti con i fornitori.

: adottare strumenti per la gestione del consenso, il tracciamento delle richieste degli interessati e il controllo dei contratti con i fornitori. Audit e test operativi : pianificare verifiche interne e simulazioni che validino l’efficacia delle procedure nella pratica quotidiana.

: pianificare verifiche interne e simulazioni che validino l’efficacia delle procedure nella pratica quotidiana. Documentazione verificabile: conservare evidenze delle valutazioni, delle decisioni e delle azioni correttive, rendendo disponibile la reportistica per eventuali istruttorie.

Considerando gli sviluppi normativi e ispettivi, è prevedibile un incremento delle richieste di evidenza lungo le catene dei fornitori; le aziende devono pertanto consolidare processi e reportistica auditabile.

Il Garante ha stabilito che la proattività e la documentazione sono elementi chiave per mitigare il rischio. Dal punto di vista normativo, non esiste un unico modello valido per tutte le imprese: la conformità richiede scelte documentate, proporzionate e ripetibili. Questo approccio si collega all’incremento delle richieste di evidenza lungo le catene dei fornitori; le aziende devono pertanto consolidare processi e reportistica auditabile.

Il panorama regolatorio del 2026 richiede alle imprese un approccio pratico e misurabile alla GDPR compliance e alla data protection. Occorre implementare misure tecniche solide, rivedere la governance e integrare strumenti RegTech per automatizzare controlli e report. Dal punto di vista operativo, tali scelte devono essere proporzionate al rischio, documentate e periodicamente verificate.

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le autorità aumentano controlli e richieste di evidenza. Le aziende che consolidano processi auditabili riducono esposizione a sanzioni e migliorano la resilienza operativa. Si prevede un incremento della domanda di strumenti di monitoraggio continuo e di reportistica standardizzata.

Dr. Luca Ferretti, avvocato specializzato in diritto digitale e legal tech