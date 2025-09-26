Come ottimizzare il funnel per aumentare il ROAS nel marketing digitale

Argomenti trattati
Trend emergente: l’importanza dell’ottimizzazione del funnel
Il marketing digitale è una scienza, e uno dei trend più significativi è l’ottimizzazione del funnel. Le aziende che si concentrano su questo aspetto registrano un ROAS significativamente più alto.
Analisi dati e performance
Le campagne con un CTR elevato ma una bassa conversione spesso indicano un funnel poco ottimizzato.
Analizzando il comportamento degli utenti, è possibile identificare i punti deboli e apportare le necessarie modifiche.
Case study: un esempio di successo
Un cliente del settore e-commerce ha deciso di ottimizzare il proprio funnel. Prima dell’intervento, il ROAS si attestava a 3.5. Dopo aver implementato una strategia di customer journey mirata, il ROAS è salito a 6.2 in soli tre mesi. Questo miglioramento è stato possibile grazie a un’analisi approfondita dei dati e a un cambiamento nella strategia di comunicazione.
Tattica di implementazione pratica
Per ottimizzare il funnel, è opportuno iniziare con l’analisi dei dati di traffico e conversione. Utilizzare strumenti come Google Analytics e Facebook Business consente di monitorare il comportamento degli utenti e identificare le aree di miglioramento. È importante adattare le campagne in base ai risultati ottenuti e sperimentare con diverse call to action.
KPI da monitorare e ottimizzazioni
Infine, i KPI chiave da monitorare includono il CTR, il tasso di conversione e il ROAS. È fondamentale ottimizzare continuamente le strategie basandosi sui dati raccolti per garantire il massimo rendimento delle campagne.