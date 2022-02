Come perdere peso dopo i 50 anni: dieta e rimedi

Per poter perdere peso e dimagrire dopo i 50 anni, è importante rispettare i propri tempi e seguire una alimentazione leggera a base di verdure, proteine

Quando si arriva a una certa età, quale la soglia dei 50 anni, riuscire a dimagrire e perdere peso non è mai facile, dal momento che entrano in gioco una serie di fattori che possono condizionare il percorso di dimagrimento. Qui forniamo alcuni consigli e la giusta dieta da seguire per tenersi in forma anche superato i 50 anni.

Come perdere peso dopo i 50 anni

Con il passare del tempo, il metabolismo subisce dei rallentamenti che tendono a ripercuotersi sulla forma fisica che comincia a risentirne. Dopo i 50 anni, è possibile perdere peso, ma bisogna stare attenti all’alimentazione, altrimenti si corre il rischio di ritrovarsi con dei chili in più in alcuni punti non desiderati.

Durante questa fase che coincide con il periodo della menopausa, si va incontro a cambiamenti, non solo ormonali, ma anche fisici. Con il calo degli estrogeni e l’invecchiamento il corpo cambia, per cui iniziare una dieta e dimagrire risulta alquanto difficile, ma non impossibile per tutte le donne che vogliono mantenersi in forma.

Per poter perdere peso, le stesse regole non valgono per tutte, ma bisogna adattarle al fisico di ognuna, a determinate caratteristiche ed esigenze, ma anche in base allo stile di vita. Quindi, condurre uno stile di vita attivo e dinamico, seguire una alimentazione sana e bilanciata insieme all’eliminazione di cattive abitudini, come il fumo, possono contribuire a perdere peso.

Seguire un piano alimentare che sia equilibrato, rispettando i propri tempi e bisogni, chiedendo il consulto di un esperto in questo campo, da abbinare a una attività fisica piacevole, da fare in compagnia, aiuta a perdere peso rapidamente, migliorando sia l’aspetto fisico, ma anche l’umore.

Come perdere peso dopo i 50 anni: dieta

Per perdere peso dopo i 50 anni, considerando che il metabolismo rallenta, è importante riuscire a seguire le giuste indicazioni per una dieta adeguata in modo, non solo di dimagrire, ma anche di mantenere il peso forma. Prima di tutto, deve essere una dieta bilanciata e sana a base di alimenti con poche calorie che permettano di combattere la ritenzione idrica.

Si consiglia di prediligere una cottura a vapore, anche per mantenere le proprietà nutritive dei vari alimenti e bisogna evitare il consumo di tutti quegli alimenti che sono nocivi, quali fritture, condimenti, zuccheri, ecc. Bisogna eliminare il sale, causa della ritenzione idrica e preferire pasta e riso integrale che sono ricchi di fibre, accompagnati da un contorno di verdure.

Le verdure, così come gli alimenti ricchi di fibre, sono importanti dal momento che stimolano la motilità dell’intestino, assorbono meno grassi e zuccheri con un notevole dimagrimento nei punti critici, quali la pancia e i fianchi. Non bisogna saltare nessun pasto e bere almeno due litri di acqua al giorno, considerando che con l’invecchiamento, si tende a bere meno.

Un buon consiglio è fare la colazione entro le 9 di mattina in modo da tenere sotto controllo il cortisolo, l’ormone dello stress che tende a influire sul peso. Le proteine hanno un ruolo importante nell’organismo, soprattutto per i muscoli e le ossa, per cui è bene nutrirsi di alimenti che nesono ricchi, quali, pesce, uova, ecc. La camminata oppure lo yoga e il pilates danno giovamento sia al corpo che alla mente.

Come perdere peso dopo i 50: integratore

