Come restare in forma in inverno: migliori cibi detox e integratore

Restare in forma in inverno è importante soprattutto per il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme come fare, naturalmente.

Restare in forma in inverno è importante non solo a fini meramente estetici, ma anche per preservare il benessere psicofisico dell'organismo.

Come restare in forma in inverno

Se durante l’estate si tende a mettere su peso a causa della mancanza di tempo da dedicare all’attività fisica e i pasti fuori orario, spesso all’aperto, in compagnia di amici e famiglia, in inverno, paradossalmente, accade la stessa cosa, dedicando meno tempo all’attività fisica, a causa del freddo, e esagerando con le porzioni a tavola, specialmente durante le feste.

Restare in forma è importante non solo per fini meramente estetici, ma anche e soprattutto per preservare il benessere psicofisico dell’organismo. Mettere su peso, infatti, vuol dire aumentare il rischio di diventare obesi e, di conseguenza, favorire l’insorgenza di patologie legate al peso in eccesso.

Come restare in forma in inverno: migliori cibi detox

Fortunatamente, in ogni stagione dell’anno si trovano alimenti freschi e genuini grazie ai quali disintossicare, depurare e purificare l’organismo, in modo da prepararlo ad una perdita di peso sana ed effettiva. L’inverno, con la sua frutta e verdura tipiche, non è da meno. Il modo migliore per restare in forma durante l’inverno, dunque, è quello di puntare su un consumo maggiore degli alimenti tipici di stagione e seguire qualche accorgimento affinché gli eccessi non abbiano alcuna conseguenza.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Questa non dovrebbe mai essere saltata, così come non si dovrebbero mai saltare il pranzo e la cena, che andrebbero consumati da seduti e con calma. Mangiare una verdura o dell’insalata prima del pasto principale aiuta a fare il pieno di fibre e, di conseguenza, mangiare meno a tavola, sentendosi più sazi e più a lungo. Consumare frullati, succhi di frutta e centrifugati, preferibilmente preparati in casa, durante la pausa.

Bandire dal proprio regime alimentare gli alimenti e le bevande eccessivamente zuccherate, ricche di sale e grassi saturi. Seguire, nel complesso, uno stile di vita corretto, non solo a tavola.

Come restare in forma in inverno: miglior integratore

A volte, uno stile di vita sano e un regime alimentare corretto, da soli, non sono sufficienti a perdere peso e restare in forma durante l’inverno. In questo caso, la soluzione migliore è quella di assumere giornalmente un integratore alimentare, che aiuti a contrastare il gonfiore addominale, al fine di depurare e purificare correttamente l’organismo, e stimolare il metabolismo, al fine di perdere peso, in modo graduale ma effettivo.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per sgonfiare la pancia e stimolare il metabolismo dei lipidi e dei carboidrati, per spegnere la fame e sentirsi più sazi e più a lungo, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Grazie ai suoi benefici ed ingredienti naturali è anche notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute.



Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 100 € per quattro confezioni.

