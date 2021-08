Dal make up ai classici rimedi della nonna sino al taglio, ecco alcuni dei metodi migliori su come rimpicciolire il naso ingombrante e ampio.

Un naso particolarmente grande può essere oggetto di critiche e di insicurezza. Per cercare di risolvere questo inestetismo, qui si trovano alcuni utili consigli su come rimpicciolire il naso nella sessione estiva e avere una linea proporzionata.

Come rimpicciolire il naso in estate

Il viso è una parte importante, una sorta di biglietto da visita della bellezza femminile. Un bel viso e un naso proporzionato, simmetrico sono la mossa giusta per catturare l’attenzione altrui. In estate, quando si vuole apparire al massimo dello splendore, bisogna anche trattare questo aspetto soprattutto se è molto grande e grosso, quindi può essere un segno di insicurezza e di bassa autostima.

Sono diversi i personaggi dello spettacolo: da Barbara Streisand a Sarah Jessica Parker che hanno un naso particolarmente pronunciato. Per chi non ama molto questo lato di sé, è possibile rimpicciolire il naso in modo da avere un aspetto più proporzionato e maggiormente simmetrico. A prescindere che si abbia un naso adunco oppure a patata, tipo alla Cyrano de Bergerac, è importante apportare le giuste modifiche in modo da ridimensionarlo.

Spesso per rimpicciolire il naso molto grande molti si affidano alla chirurgia e al bisturi, ma non sempre si rivela la giusta soluzione. Una operazione come la rinoplastica comporta notevoli rischi e controindicazioni, oltre a diversi effetti collaterali che non tutti sono in grado di sostenere.

Per un naso particolarmente grande o ingombrante, il trucco può essere la soluzione migliore in quanto va a nascondere alcuni difetti permettendo di risaltarne altri. La tecnica del contouring da fare con gli strumenti del mestiere, quali correttore, cipria e fondotinta, è perfetta proprio perché permette di assottigliare la forma del naso e di rimpicciolirlo.

Come rimpicciolire il naso: consigli

Tra un selfie o una foto scattata insieme agli amici al mare o in montagna, vi siete resi conto che le proporzioni del viso non sono reali e il naso che risulta essere al centro dell’inquadratura, può risultare molto più ampio e grande. Per rimpicciolire il naso, sono diverse le soluzioni che si possono adottare, evitando in questo modo la chirurgia.

Il trucco e la tecnica del contouring sono l’ideale proprio perché va a camuffare e nascondere questo difetto. Per un naso molto lungo, basta scurire la zona sulla punta del naso e la base delle narici in modo da illuminare la zona tra le sopracciglia e garantire un aspetto maggiormente proporzionato. Per un naso adunco, basta sfumare il colore scuro illuminando le altre zone.

Il make up non è l’unico consiglio efficace per rimpicciolire il naso, perché anche un adatto taglio di capelli può sicuramente aiutare. La frangia o i capelli lisci sono da evitare in quanto tendono ad accentuare il naso già ingombrante e ampio. Si consiglia di puntare su una piega a onde morbide oppure optare per dei tagli asimmetrici che fanno in modo di concentrare l’attenzione, non solo sul naso, ma anche su altre zone del viso.

Vi sono poi i classici rimedi della nonna, come la molletta da apporre sul naso e tenere tutta la notte. Un altro rimedio utile sono i suffumigi da fare almeno una volta a settimana. Permettono di purificare il naso dalle impurità, ma anche di ridurre le dimensioni del naso e di rimpicciolirlo. Infine, una soluzione valida è senza dubbio Rhino Correct adatta per tutti i tipi di naso.

Come rimpicciolire il naso: miglior correttore

Per rimpiccolire il naso e dargli un aspetto maggiormente proporzionato, oltre al make up e ai consigli della nonna, si consiglia di usare Rhino Correct, considerato il miglior correttore che permette di eliminare o ridurre i problemi non gravi relativi al naso. Una alternativa valida all’operazione chirurgica e al bisturi che, in poco tempo, permette di ottenere ottimi risultati. Adatto a problemi e difetti non gravi, ma solo indicato per casi lievi.

Una soluzione adatta per qualsiasi tipo di naso: a patata, lungo, adunco, grande o con la gobba, ecc. Un dispositivo in silicone anallergico che modella le forme del naso e che basta applicare per almeno 30 minuti perché dia benefici utili nel tempo. Una soluzione adatta sia per uomini che donne che sono insoddisfatti del proprio naso.

Grazie al suo utilizzo, è riconosciuto universalmente il correttore nasale ufficiale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il silicone medico con cui il correttore di Rhino Correct è realizzato risulta essere di ottima qualità, quindi adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle maggiormente sensibili. Non causa allergie o pruriti di nessun tipo. Agisce sulle dimensioni del naso in modo da rimpicciolirlo. Elimina le gobbe, restringe le narici. Ripristina la simmetria del naso in modo da migliorarne la linearità.

Un tutore per il naso consigliato dai massimi esperti del settore e dai consumatori che riduce i principali difetti evitando bisturi o anche le punture di rinofiller. Rhino Correct solleva la punta e migliora la respirazione in modo da ridurre sia le apnee notturne che il russamento.

Una clip che è considerato il miglior prodotto del 2019 proprio per i risultati ed effetti che dona.

Dal momento che è esclusivo e originale, quindi non reperibile nei negozi fisici oppure i siti di e-commerce, l’utente deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo specifico e inviarlo. Il correttore è in promozione al costo di 49€, ma ci sono anche altre offerte da vagliare con la spedizione gratis. Si effettua il pagamento nei seguenti modi: Paypal, la carta di credito o anche in contanti direttamente al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.