Come rimpicciolire il naso senza chirurgia e bisturi

Dal contouring ai correttori nasali, sono diversi i metodi su come rimpicciolire il naso senza sottoporsi alla chirurgia o usare il bisturi.

Il viso è una parte molto importante per quanto riguarda il lato estetico e un naso particolarmente grande può causare dei disagi ed essere fonte di insicurezza. Qui è possibile trovare alcuni consigli utili su come rimpicciolire il naso senza ricorrere alla chirurgia, ma affidandosi a soluzioni efficaci e salutari. Vediamo quali sono.

Come rimpicciolire il naso

Un naso grande può provocare imbarazzo e sfiducia in se stessi. Per questa ragione, sono diverse le soluzioni, anche naturali che aiutano a dargli un altro aspetto. Si può rimpicciolire il naso grazie a degli esercizi di ginnastica facciale che consistono nell’usare gli indici e i pollici premendo sulle narici in modo da ridurne le dimensioni oppure pizzicare la narice destra e respirare dal lato sinistro e viceversa.

Sono esercizi e soluzioni molto efficaci che si consiglia di ripetere da 10 a 20 volte al giorno per ottenere ottimi risultati e benefici per il proprio naso. Ovviamente, mettendo un po’ di impegno e costanza in ciò che si fa è possibile ottenere buoni vantaggi e aspetti positivi per questa zona del viso che crea non pochi problemi.

Ci sono poi una serie di ricette naturali che possono aiutare a rimpicciolire il naso. Una soluzione consiste nel macinare dello zenzero con dell’acqua per poi applicarla sul naso per 5 minuti in modo da ridurre il grasso in questa area. La tecnica del contouring, ovvero delle luci e ombre con il fondotinta, il correttore e la cipria aiuta a ridurre le dimensioni del naso e conferirgli un altro aspetto.

Come rimpicciolire il naso: correttori nasali

Per rimpicciolire il naso grande, oggetto di imbarazzo e difficoltà, oltre ai rimedi e soluzioni, si possono usare dei correttori nasali che, come dice la parola, hanno il compito di correggere i difetti del naso. Una soluzione molto semplice e invasiva che permette di correggere la forma e la dimensione del proprio naso in completa autonomia, spendendo poco, a differenza dei costi dell’intervento.

Un tutore che assomiglia a una pinza da applicare direttamente sul naso. I correttori nasali sono formati da cuscinetti in silicone e stanghette in plastica che possono aiutare a cambiare la forma del proprio naso. Sono tutori molto piccoli, leggeri e per nulla invasivi, oltre a non causare effetti collaterali e controindicazioni.

Un dispositivo estetico che è molto importante per ridurre le dimensioni del naso, ma anche per eliminare eventuali gobbe. Se si vogliono ottenere risultati che siano importanti e duraturi nel tempo, bisogna armarsi di pazienza e usarlo in modo costante in modo ceh possa dare risultati che siano visibili.

Sono correttori nasali che aiutano ad avere un miglioramento dal punto di vista estetico, quindi con notevoli ripercussioni sulla propria vita sociale e l’autostima, ma intervengono anche su alcuni difetti che possono causare dei problemi e disturbi a livello respiratorio per apportare un miglioramento che sia a 360°, quindi totale.

Come rimpicciolire il naso con i correttori

Come si è visto, per rimpicciolire il naso, la chirurgia estetica non è sempre la giusta soluzione. A volte comporta una serie di rischi, ma il rimedio migliore, secondo esperti e consumatori, sono i correttori nasali. Tra i tanti in commercio, si distingue Rhino Correct: un correttore nasale considerato l’alternativa valida alla chirurgia e indicato per risolvere i difetti meno lievi e non particolarmente gravi del setto nasale.

E’ considerato il tutore nasale ufficiale grazie ai benefici riscontrati e alla sicurezza di utilizzo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che, come esprimono gli esperti del settore, permette non solo di rimodellare la forma del naso, ma anche di risolvere i problemi più seri legati alla cartilagine nasale. Un dispositivo o tutore come Rhino Correct, sia in base al parere degli esperti che dei consumatori, apporta le seguenti caratteristiche:

Solleva la punta del naso che con l’invecchiamento porta a un cedimento della cartilagine

Assottiglia la cartilagine in modo da dare al naso un aspetto maggiormente simmetrico

Riduce e rimpicciolisce il naso, compreso la larghezza

Riduce la gobba nasale che comporta delle insicurezze e frustrazioni

Ripristina la normale simmetria del naso

Assottiglia il naso a patata

Elimina o attenua le gobbe.

Si consiglia di usare questo dispositivo in modo costante. Grazie a Rhino Correct, il tessuto della cartilagine tende ad assottigliarsi di uno o due millimetri al mese.

Molto facile da usare in quanto basta usarlo anche solo tre o quattro volte a settimana per 15 minuti circa per cominciare a ottenere già i primi risultati. Un metodo e una soluzione efficace che non comporta controindicazioni o effetti collaterali, a differenza della chirurgia e che possono usare tutti.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, Rhino Correct non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma il solo metodo per ordinarlo è collegarsi al sito ufficiale, compilare il modulo nella sezione specifica con i propri dati e inviarlo. Il dispositivo è in offerta al costo di 49€ invece di 78€ per una confezione con la spedizione gratuita. Per il pagamento, l’utente può scegliere tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, quindi in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.