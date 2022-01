Come rinforzare la barba con metodi naturali

Per rinforzare la barba, ci sono alcuni rimedi naturali, ma anche una maggiore attenzione alla cura della pelle, oltre a una buona alimentazione.

Un uomo con la barba è spesso associato a una figura di prestigio e molto importante. Per rinforzare la propria barba e farla crescere in modo adeguato, oltre a curarla, è bene usare alcuni prodotti e rimedi naturali che possano aiutare. Qui cerchiamo di spiegare quali sono questi metodi e come rinforzare la barba e rinfoltirla.

Come rinforzare la barba

Considerando che ogni soggetto è diverso da un altro, di conseguenza anche la distribuzione dei follicoli piliferi tende a cambiare da un uomo all’altro, per cui ci sono uomini che hanno una barba più folta e altri con delle difficoltà nel farla crescere. Far rinforzare la barba può rappresentare una sfida, ma è importante per averla folta e ben curata.

Sono molti gli uomini che pensano che una barba folta e piena sia associata a mascolinità, potere, prestigio, saggezza, ecc. Secondo il loro pensiero, maggiore è la crescita dei peli sul viso più potranno acquisire e avere quel tipo di rispetto e di autorità che vorrebbero. La genetica è il primo responsabile di una barba folta.

Per via della genetica, alcuni uomini ha un testosterone molto più alto e di conseguenza la crescita dei peli è maggiore, quindi rinforzare la barba risulta molto più facile e semplice per loro. Altri ancora, sempre per via del testosterone, possono non avere peli sul viso o addirittura la barba a chiazze che può essere anche antiestetico da un certo punto di vista.

Solitamente i peli della barba crescono da 1 cm a 1.5 cm al mese. Per rinforzare la barba, oltre alla genetica che gioca un ruolo importante, ci sono una serie di metodi e anche rimedi naturali come Barba Plus che possono aiutare e che sicuramente funzionano per una barba più folta e spessa.

Come rinforzare la barba: consigli

Ci sono dei trucchi e dei consigli che vale la pena seguire per rinforzare la barba, stimolarne la crescita e averla spessa e piena come si vuole. Prima di tutto, è bene prendersi cura della pelle con una crema idratante che dia turgore e morbidezza alla cute in modo che anche i peli possano crescere in un certo modo.

Bisogna esfoliare la pelle, pulirla e idratarla regolarmente con un prodotto specifico che possa stimolare la circolazione. In questo modo si rimuovono le cellule morte aprendo così i pori che possono facilitare il processo di infoltimento della barba. Praticare un po’ di esercizio fisico, quale corsa, camminata e cardio aiuta ad aumentare il testosterone e di conseguenza far crescere i peli della barba.

Si consiglia anche di ridurre le fonti di stress sia sul lavoro che nella vita privata. Questo stato d’animo non aiuta a rinforzare la barba, anzi, risulta essere controproducente in quanto tende a restringere i vasi sanguigni. Molto importante inserire nella propria dieta alimenti ricchi di minerali e vitamine come le verdure.

Alcuni alimenti come le noci, le uova e i cavoli dovrebbero essere parte del regime alimentare dal momento che aumentano la produzione di testosterone, permettendo di rinforzare la barba e dandole un aspetto morbido, lucente e maggiormente fitto. Un olio da barba a base di rimedi naturali, come l’olio di jojoba rinforza e rinfoltisce la barba, oltre a eliminare la forfora.

Come rinforzare la barba: rimedio naturale

Per rinforzare la barba, oltre ai consigli e a una maggiore attenzione nella dieta e nell’alimentazione, è consigliabile usare un rimedio naturale efficace, quale Barba Plus, una lozione gel di origine italiana che è adatta sia per una barba omogenea, lucente, ma anche per chi ha problemi a farla crescere, oltre a trattare il problema della barba a chiazze.

Una lozione consigliata da diversi esperti poiché stimola la ricrescita della barba, rafforzando sia i peli del viso che dei follicoli in tempi rapidi applicandola per circa cinque minuti al giorno in modo regolare e costante. Stimola i follicoli con una ricrescita fino al 67% eliminando anche il fastidioso problema della barba a chiazze.

Proprio grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il miglior rimedio per rinforzare la barba naturalmente. Per chi volesse saperne di più. può cliccare qui o sulla seguente immagine

Rafforza i peli della barba in modo che cresca rapidamente permettendo di avere una barba folta e spessa. Una lozione al 100% naturale, quindi a base di ingredienti che non sono nocivi e non creano danni all’organismo. Si compone di arginina, un aminoacido che stimola la crescita della barba dando un aspetto virile e taurina che contrasta i radicali liberi grazie alla sua funzione antiossidante, oltre a rinforzare i peli già esistenti.

Ha benefici immediati e garantiti sin da subito. Prima di applicare Barba Plus, è bene pulire il viso con un prodotto specifico in modo da eliminare ogni impurità. In seguito, applicare il prodotto sulla base del pelo, massaggiare con movimenti circolari lasciando che si assorba in profondità.

Non ordinabile, per via dell’esclusività e originalità, nei negozi fisici o e-commerce, ma sul sito ufficiale del prodotto per cui si trova alla promozione di 39€ invece di 82 per una confezione. Basta compilare il modulo per agevolare della promozione. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito e in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.