Come sarà il primo Natale di Re Carlo III senza la Regina

Sembra che per il suo primo Natale da Re, Carlo desideri una minore formalità nelle celebrazioni delle festività.

Anche se al momento i preparativi degli addobbi natalizi sono partiti, come sempre, in grande stile.

Carlo III, Natale all’insegna della nostalgia

Sarà indubbiamente un Natale all’insegna della nostalgia quello di Re Carlo III -e di tutta la Royal Family – dopo la scomparsa di Elisabetta II.

Come ha affermato ad ‘Ok Magazine” Jennie Bond – esperta della Royal Family ed ex corrispondente della BBC- “Sarà un periodo carico di nostalgia, condita con una certa dose di tristezza.

Ci sarà a tavola un posto vuoto dove un tempo sedeva la regina. Si terrà il tradizionale raduno di famiglia a Sandringham ma sentiranno tutti l’assenza della sovrana. D’altronde è sempre struggente quando trascorri il primo Natale dalla scomparsa di una persona amata. Quindi, come succede in ogni altra famiglia, naturalmente sarà qualcosa di diverso dai precedenti”.

Nella memoria scolpita di tutti, l’immagine della Regina Elisabetta che nel tradizionale messaggio di auguri del Natale 2021, aveva indossato un vestito rosso.

La probabile assenza di Harry e Meghan

Una tristezza che potrebbe aumentare considerata la probabile ( se non quasi certa) assenza – da quanto riferiscono i media inglesi – di Harry e Meghan. Sembra che, ancora una volta i duchi di Sussex non saranno a Sandringham con il resto della famiglia. Del resto il documentario di Netflix e l’autobiografia di Harry del prossimo 10 gennaio potrebbero averli spinti a declinare l’invito.

Minore formalità

Per quanto riguarda le tradizioni, se i preparativi degli addobbi natalizi nei castelli della famiglia reale e in particolare a Windsor sono iniziati come sempre in grande stile , secondo alcuni esperti della Royal Family, ci potrebbero essere dei cambiamenti all’insegna di una minore formalità.

Intanto c’è molta attesa per il discorso del 25 dicembre che ovviamente toccherà i tanti temi cruciali dell’attualità e non mancherà di certo un riferimento commosso a Elisabetta II.

(Immagine di repertorio)