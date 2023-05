Come si dice Zelda in Lis? La lingua dei segni entra nei videogiochi

Milano, 10 mag. (askanews) – Come si dice Zelda in lingua dei segni? Da oggi il nome della protagonista del videogioco Nintendo insieme con quello degli altri personaggi ha un corrispettivo in Lis. Un vero e proprio glossario, che include molti altri termini tratti dal gioco, creato con il patrocinio dell’Ens (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi) e del Comitato Giovani Sordi Italiani.

L’iniziativa nasce in occasione dell’uscita del nuovo capitolo della saga “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” con lo scopo di ampliare il vocabolario Lis e di creare maggiore consapevolezza.