Come si muoverà l'Ue che sta tentando una mediazione sulla crisi migranti: se i toni dovessero continuare così sarà necessario convocare i ministri

In molti si chiedono come si muoverà l’Ue che sta tentando mediazione sulle crisi migranti. Pare che Francia e Italia saranno al centro di un summit ad hoc che sarebbe solo a livello tecnico fra altissimi dirigenti ma le agenzie non escludono affatto che l’incontro fra i 27 possa anche includere i titolari degli Esteri.

Il dato è quello della notizia che circola da circa dieci ore: l’Ue pensa di convocare una riunione ad hoc sui migranti dopo lo scontro tra Italia e Francia. Da Bruxelles lo hanno fatto sapere ai cronisti fonti che seguono il dossier.

L’Ue e la mediazione sulla crisi migranti

L’incontro “per fare il punto sulla nuova crisi e portare avanti un’iniziativa europea”, come lo definisce l’Ansa, potrebbe essere anche solo un summit a livello tecnico per definire le nuove linee e ribadire i contenuti degli accorsi preesistenti, tuttavia non sono pochi i media che non escludono “che al tavolo ci siano i ministri dell’Interno”.

Summit prima del Consiglio Affari Interni

Le fonti parlano di una riunione si dovrebbe tenere prima del Consiglio Affari Interni previsto nella prima settimana di dicembre. Intanto i vari paesi europei spiegano le loro posizioni dopo che la Francia ha chiesto di sospendere i ricollocamenti nei diversi stati. Le dichiarazioni recenti della premier italiana Giorgia Meloni in ordine alla questione Ocean Viking sembrano aver spinto dunque l’Europa ad affrontare il tema.