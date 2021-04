Come sono Fedez e Chiara Ferragni in privato. Parla Mara Maionchi

La produttrice discografica e noto personaggio televisivo Mara Maionchi ha raccontato alcuni retroscena privati di Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni, una bella coppia normalissima nella vita quotidiana di tutti i giorni. A raccontarlo la produttrice discografica e noto personaggio televisivo Mara Maionchi che in un’intervista al settimanale “Gente”, ha svelato alcuni restroscena privati della nota coppia.

Fedez in particolare conduce con Mara Maionchi lo show andato in onda su Amazon Prime Video “Lol: chi ride è fuori”, dove 10 comici si sfidano letteralmente fino all’ultima risata. Ad ogni risata il comico viene eliminato. “Nel privato sono una coppia normalissima e Federico è un papà che segue molto Leone: lo fa giocare, lo intrattiene. È stato bello conoscerlo anche in quella veste”, le parole di Mara Maionchi sulla coppia Fedez e Ferragni.

Mara Maionchi racconta Fedez e Ferragni

“Sono felice per Fedez: lui e Chiara, che ho conosciuto, sono una bellissima coppia. Sì, si sono spesi anche molto per gli altri nel terribile frangente della pandemia che continuiamo a vivere”, a dirlo il noto produttore discografico e personaggio televisivo Mara Maionchi che al settimanale “Gente”, ha raccontato come sono Fedez e Chiara Ferragni in privato. Li ha descritti “una bellissima coppia”, mentre del rapper e ora conduttore dello show “Lol – chi ride è fuori” ha detto che per Leone è un padre presente.

Sulla nascita della piccola Vittoria avvenuta lo scorso 23 marzo Mara Maionchi ha dichiarato: “Ho scritto a Fedez, ovviamente.

Ma prima di chiamarlo ho voluto aspettare: quando accogli a casa un bimbo appena nato, quello è un momento di intimità familiare speciale, che si vive con raccoglimento, come so che hanno fatto loro”.