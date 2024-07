Home > Video > Come sopportare il caldo di Dubai: i consigli di Cristina Come sopportare il caldo di Dubai: i consigli di Cristina

"Come sopravvivere al caldo di Dubai nel mese di agosto? Qui si toccano anche i 50 gradi". @cristina.passione spiega come si vive nella famosa città durante l'estate, sconsigliando persino di farsi il bagno in mare.