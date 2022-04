Come sta Draghi? “È asintomatico e segue l’attività del governo da remoto”

Come sappiamo, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, è risultato positivo al Covid 19: le condizioni di salute del Premier

Il Premier italiano, Mario Draghi, come spiegato da Palazzo Chigi, ha contratto il Coronavirus. Il presidente del Consiglio dei Ministri è asintomatico e sta bene, ma non potrà andare in Africa, com’era originariamente previsto.

Mario Draghi positivo al Covid: l’isolamento del Premier

Il presidente del Consiglio è in isolamento nella sua casa di Città della Pieve. Da alcune fonti di Palazzo Chigi è emerso che Draghi: “Sta bene, è completamente asintomatico e segue costantemente da remoto tutta l’attività di governo.” La positività al Covid rappresenta comunque un iprevisto fastidioso per il presidente che avrebbe dovuto volare mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo.

La missione italiana in Africa

Mario Draghi, quindi, sarà impossibilitato a presenziare in Africa per la missione utile a proseguire la strategia del governo di stringere accordi internazionali che assicurino all’Italia fonti di approvvigionamento alternative al gas russo. Lasceranno il Paese solo i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani, l’obiettivo rimane quello di ottenere la metà del gas che oggi viene importato da Mosca.