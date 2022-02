Come sta Giuliano Ferrara dopo l’infarto che l’ha fatto ricoverare in ospedale?

Giuliano Ferrara è stato dimesso ieri dall'ospedale 'Misericordia' di Grosseto, dopo l'infarto che l'aveva colpito la sera del 27 gennaio

Giuliano Ferrara: il ricovero e l’operazione chirurgica

Il fondatore della testata “Il foglio”, Giuliano Ferrara, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Grosseto dopo aver avuto un attacco cardiaco.

Il giornalista sta però meglio ed è stato dimesso dall’ospedale nella giornata di ieri e ha potuto tornare a casa. “Giuliano sta sempre meglio ed ora ha bisogno solo di riposare” – il commento della moglie Anselma Dall’Olio ad ‘Adnkronos Salute’.

Il buon umore finalmente ritrovato dopo la paura

La grande paura sembra essere finalmente alle spalle e Ferrara è tornato a sorridere, come confermato dalla moglie: “Ora farà naturalmente la sua bella convalescenza con il buon umore che ha già ritrovato.”

I messaggi di solidarietà nei confronti del giornalista

Sono moltissimi i messaggi di solidarietà arrivati a Giuliano e alla sua famiglia in questi giorni. Primo fra tutti Pier Ferdinando Casini che su Facebook ha scritto: “In queste ore l’apprensione dei familiari e degli amici del il Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti, anche i suoi contraddittori, hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui.” Anche la senatrice Daniela Santanché è intervenuta su Twitter con un semplice ma apprezzato: “Forza!”