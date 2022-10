Come tenere lontane da casa le cimici: i migliori consigli

Per tenere lontane le cimici dalla casa il rimedio naturale come Ecopest Home aiuta a evitarne l'ingresso in casa in modo sano e salutare.

In casa in autunno giungono degli ospiti inattesi e soprattutto poco graditi. Le cimici sono questi ospiti che possono infastidire con la loro presenza. Nei prossimi paragrafi forniamo alcuni suggerimenti e indicazioni utili per tenere lontane le cimici da casa affidandosi a rimedi e prodotti naturali che sono del tutto innocui.

Come tenere lontane le cimici da casa

Che siano verdi oppure marrone, nota anche come asiatica, le cimici sono tra gli insetti maggiormente insopportabili che possano comparire in questo periodo dell’anno. Nonostante non siano fonte di pericolo per l’uomo, anzi, sono innocue, sono sicuramente fastidiose, non solo per l’odore che emanano una volta schiacciate.

Sono insetti che disturbano e che infastidiscono, soprattutto con il loro ronzio e il continuo sbatacchiare tra le pareti, i muri della casa. In questo periodo tendono ad entrare in casa per trovare un riparo dal freddo. La casa è un ambiente ideale per un clima accogliente e caldo in modo da proteggersi dalle temperature che stanno scendendo.

Sbatacchiano contro lampadari e vetri delle finestre. Insomma, le cimici non sono affatto ospiti graditi nelle nostre case e ognuno spera di liberarsene al più presto adottando soluzioni e rimedi che siano efficaci, ma anche duraturi nel tempo in modo che non possano entrare in casa. Alcune soluzioni, anche a base naturale, le tengono lontane.

Per tenere lontane le cimici da casa è bene affidarsi a rimedi che sono naturali evitando così l’uso di prodotti chimici come pesticidi o veleni che sono dannosi sia per questi esseri, ma anche per l’essere umano, in generale. Usare determinate soluzioni naturali aiuta a scacciarle in modo giusto e salutare.

Come tenere lontane le cimici da casa: consigli

Come già detto, sono diversi i rimedi che possono venire incontro per tenere lontane le cimici dalla propria abitazione facendo in modo che neanche si avvicino. Dal momento che questi insetti sono particolarmente attratti dalla luce perché trovano calore al freddo, si potrebbe spegnere la luce in modo che non possano entrare nell’abitazione.

In casa possono entrare da fessure o da finestre che consigliamo di sigillare. Si possono riparare gli infissi che sono danneggiati o anche vecchi con delle guarnizioni oppure con l’uso di stucco e silicone che permette di sigillare queste zone. In questo modo, le cimici non hanno nessun ingresso e si può stare tranquilli in casa.

Installare delle zanzariere, non solo alle finestre, ma anche ai balconi, è determinante non solo perché questi insetti entrino, ma anche per impedire l’ingresso ad altre specie come le mosche o le zanzare. Questi insetti si cibano di piante, quindi si potrebbe posizionare sul balcone o il davanzale del basilico, odore che non tollerano per allontanarle rapidamente da casa.

L’aglio è un buon repellente e antiparassitario, quindi sarebbe molto utile cercare di tenerle lontane con una piantina da posizionare sul terrazzo. Si possono anche preparare delle soluzioni a base di spicchi di aglio da mescolare con un po’ di acqua per poi inserire il contenuto in uno spruzzino da spruzzare vicino alle finestre o alle porte per evitare ospiti indesiderati.

Come tenere lontane le cimici da casa: rimedio

Tra i tanti prodotti e soluzioni naturali per tenere lontane le cimici dalla propria casa, il migliore, attualmente, che ha ottenuto anche esiti convincenti dai consumatori, è Ecopest Home. Un repellente che è l’alternativa maggiormente efficace all’uso di pesticidi e di trattamenti chimici che sono dannosi. Con questo prodotto si assicura maggiore tranquillità in casa.

Un dispositivo a ultrasuoni che, sfruttando questa particolarità e l’interferenza magnetica, non solo agisce in modo preventivo, allontanandole, ma permette anche di fare in modo che non si avvicinino alla casa. Un prodotto innovativo e sicuro che non causa problemi agli esseri umani e animali domestici che vivono con noi.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per scacciare qualsiasi insetto perché Ecopest Home non agisce soltanto contro le cimici, ma anche verso altre specie, quali formiche volanti, scutigere, blatte, scarafaggi e i topi. Si può installare anche nella camera dei bambini perché efficace.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un raggio d’azione ampio di circa 250 metri quadrati che permette una barriera naturale per cui neanche osano avvicinarsi. Protegge per tutto il giorno tutti i giorni, è ecologico, dal momento che non si alimenta a batterie, inodore e silenzioso quando è acceso.

Una soluzione semplice ed economica per cui è bene diffidare delle imitazioni e dei prodotti non originali. Per essere certi di comprare un prodotto che sia originale, bisogna collegarsi al sito ufficiale, riempire il modulo con i dati e approfittare così della promozione di due repellenti a ultrasuoni a 49,90€ invece di 98 con pagamento accettabile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.