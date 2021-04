Come tornare in forma per la bella stagione

Tornare in forma si può stando attenti a consumare una alimentazione sana e dell'attività fisica per un corpo tonico perfetto per il mare.

In vista dell’estate e della tanto temuta prova costume, bisogna cominciare a prepararsi fin da ora per giungere in spiaggia con un fisico ben scolpito e tonico. Ecco alcuni utili consigli su come tornare in forma per l’estate con la dieta e i giusti esercizi.

Come tornare in forma: esercizi

Il calendario non fa sconti a nessuno e procede inesorabile. Siamo quasi giunti, anche quest’anno all’arrivo della stagione estiva e per tantissimi significa cominciare a darsi da fare per riuscire a tornare in forma per la spiaggia. Per questa ragione, bisogna allenarsi in modo costante e attento se si vogliono ottenere i giusti risultati.

L’addome e i glutei sono i punti maggiormente critici che, con la prova costume, sono messi ancora di più in evidenza. Proprio per questo è necessario lavorare su queste zone in modo che siano toniche e sode. Per un addome piatto, bisogna, prima di tutto, eliminare il grasso in eccesso che si è accumulato in questa zona e per farlo il lavoro aerobico è l’ideale.

Gli esercizi aerobici quali squat, crunch e flessioni sono perfetti per lavorare sia l’addome, ma anche i glutei proprio perché aiutano a consumare le riserve lipidiche stimolando e accelerando il metabolismo. I glutei sono un altro punto focale che, con gli shorts e i bikini, sono messi in primo piano.

Per allenare i glutei e avere un lato b da urlo, quindi particolarmente tonico, gli affondi o anche l’allenamento con o senza pesi può aiutare a rafforzare questa zona e renderla ancora più tonica in modo da poter sfoggiare il fisico in spiaggia senza problemi o sentirsi a disagio. Ci si può allenare benissimo a casa, nella propria stanza oppure nel parco o giardino in modo da tornare in forma per la stagione estiva.

Come tornare in forma: dieta

All’allenamento e agli esercizi che sono importanti ed efficaci, bisogna anche associare una sana alimentazioni che aiuti a tornare in forma per l’appuntamento con la spiaggia e il mare. Si consiglia di evitare le diete fai da te o troppo restrittive che non apportano i giusti benefici e rischiano di compromettere seriamente la salute. Meglio affidarsi sempre a un esperto per valutare insieme il miglior percorso di dimagrimento adatto.

In questi casi, è indicato un regime sano e controllato che aiuti a perdere fino a 4 kg in un mese che sono sufficienti per tornare in forma per la prova costume. Per tornare in forma in vista dell’estate bisogna optare per una dieta che sia ben bilanciata ed equilibrata.

Molto importante eliminare gli alcolici e tutte quelle bevande gassate preferendo centrifughe o succhi a base di pompelmo che ha proprietà dimagranti e disintossicanti. Si consiglia di aggiungere molte più proteine, quali pollo e pesce limitando la carne rossa. Una dieta ricca di proteine è l’ideale per tornare in forma dal momento che stimola la termogenesi e permette di saziarsi.

I carboidrati non vanno eliminati, ma bisogna optare per quelli a digestione lenta che aiutano a mantenere i livelli d’insulina bassi. In questo caso, si consigliano cereali integrali, ma anche pasta, pane e riso con farine integrali. Per i condimenti optare per le spezie quali piperina e curcuma che sono anche la base di un buon integratore naturale. Infine, non bisogna dimenticare almeno cinque porzioni di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine.



