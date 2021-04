come trovare una stampante con cartucce che costano poco

Se si è in cerca di cartucce che costano poco (rigenerate, compatibili e originali) per stampanti, Cartucce.com è il sito web a cui fare riferimento.

Sono tante le stampanti con cartucce economiche che si possono trovare in commercio: una vasta gamma di soluzioni che possono essere ricondotte in modo particolare ai dispositivi di due marchi, vale a dire Brother e Samsung. Merita di essere presa in considerazione, per esempio, la stampante laser in bianco e nero Brother HL 1110: le sue cartucce toner hanno un prezzo davvero conveniente. Con una spesa di appena 5 euro, in effetti, si ha l’opportunità di acquistare un toner compatibile da 1000 pagine. Questa stampante garantisce performance ottime in termini di velocità, pari a 20 pagine al minuto, e ha dimensioni piuttosto contenute.

Le cartucce ricaricabili

Se si è alla ricerca di un risparmio consistente, una soluzione ottima può essere individuata anche nelle stampanti con le cartucce ricaricabili: grazie ad esse non ci si dovrà preoccupare del costo di gestione, che sarà davvero minimo.

Ma in che cosa consiste una cartuccia ricaricabile? In pratica il suo funzionamento è paragonabile a quello di una specie di serbatoio, da riempire tutte le volte che ce n’è bisogno grazie ai flaconi di inchiostro. Questi flaconi si possono trovare sul mercato nel formato da 100 ml o nel formato da 1 l, e hanno un costo contenuto. Le cartucce economiche ricaricabili possono essere utilizzate diverse volte, con le stampanti inkjet, grazie alle funzionalità offerte dal chip autoresettante. Si tratta di un chip che, come il suo nome lascia intuire, ha la capacità di azzerarsi ogni volta che si toglie la cartuccia e poi la si rimette nel dispositivo.

Quale stampante scegliere?

La Epson XP-255 è una delle proposte da prendere in considerazione quando si desidera una stampante dotata di cartucce economiche ricaricabili, anche perché in questo settore il mercato non offre ancora una possibilità di scelta particolarmente vasta. La XP-255 di Epson è una stampante multifunzione a colori con tecnologia a getto di inchiostro e connettività wifi. È possibile usare 4 cartucce ricaricabili della serie 29xl.

Stampanti inkjet: come sono fatte e quali vantaggi offrono

Le stampanti inkjet, indicate anche come stampanti a getto di inchiostro, non consentono di stampare in bianco e nero ma solo a colori. Quasi sempre si tratta di stampanti multifunzione. Ma che cosa cambia rispetto ai modelli laser? In sostanza, la presenza delle cartucce a inchiostro e delle testine di stampa costituisce la differenza più importante.

Volendo trovare un modello di qualità e con un prezzo molto vantaggioso, si può orientare la propria scelta verso la Canon MB2750: in questo caso, un kit di cartucce compatibili con i 4 colori richiede una spesa di poco più di 10 euro, e questo è il prezzo più vantaggioso che si possa trovare nel novero delle cartucce economiche in questa categoria di mercato.

Le funzionalità di uno scanner, di un fax e di una copiatrice sono racchiuse in questo modello di Canon multifunzione, oltre – ovviamente – alla stampa tradizionale. La velocità di stampa permette di ottenere 24 pagine al minuto nel caso in cui si stampi in bianco e nero e 31 pagine ogni 2 minuti stampando a colori. Per connettersi a Internet, si può usare il wifi oppure avvalersi del classico cavo Usb 2.0.

Guida alla scelta

Riuscire a individuare sul mercato la migliore stampante con cartucce economiche è meno facile di quel che si possa pensare. Ci sono molte aziende che forniscono stampanti dai prezzi contenuti perché il loro vero guadagno deriva dai materiali di consumo, come per esempio i toner, le cartucce e i tamburi: tutti prodotti che, in alcuni casi, costano perfino di più della stampante stessa.

Per questo motivo, se non si vuol correre il rischio di sbagliare la propria decisione di acquisto, non ci si deve limitare a badare alla spesa di partenza, ma occorre tenere conto anche della necessità di risparmiare sul lungo termine, grazie a cartucce compatibili che costano poco e che durano per molto tempo.

Le soluzioni di Brother

Le stampanti con la tecnologia laser a colori, per esempio, si fanno apprezzare per la loro affidabilità. Esse permettono di ottenere delle stampe di alta qualità, per di più con un costo per copia molto vantaggioso. Anche nel caso delle stampanti a colori, comunque, è fondamentale effettuare una scelta oculata, per il miglior abbinamento possibile con cartucce dal prezzo ridotto.

Tra i vari modelli in cui ci si può imbattere sul mercato, merita di essere presa in considerazione la Brother HLL 3210 CWYY1, che garantisce una velocità di stampa pari a 18 pagine al minuto. Si tratta di un modello laser a colori con un prezzo di acquisto abbastanza elevato, ma non bisogna lasciarsi spaventare: quello che importa, infatti, è il prezzo dei toner compatibili, che è molto basso.

In particolare il kit da 4 toner compatibili ha un prezzo compreso fra i 40 e i 50 euro, e non è facile trovare di meglio sul mercato. Ovviamente questa stampante riconosce i toner compatibili senza problemi, e dunque garantisce una fruizione perfetta. I toner compatibili assicurano per il nero una capacità di stampa di 3mila pagine e per gli altri colori 2.300 pagine.

La Brother MFC L271 10DW

Infine, in questa rassegna di stampanti da provare non può mancare la MFC L271 10DW di Brother, un modello laser multifunzione con cartucce compatibili. Oltre a stampare, questo prodotto funge anche da copiatrice, da scanner e da fax. Della dotazione fanno parte la connessione Usb, la scheda di rete e il wifi.

Dove si comprano le cartucce compatibili

Se si è in cerca di cartucce rigenerate, compatibili e originali per stampanti, Cartucce.com è il sito web a cui fare riferimento. Qui è disponibile, infatti, una selezione accurata di cartucce compatibili per stampanti ink-jet, ma anche un vasto assortimento di toner. Ci sono prodotti per tutte le marche più importanti del settore, da Ricoh a Kyocera, da Lexmark a Samsung, da Epson a Canon, da Xerox a Canon. Le cartucce compatibili, come noto, hanno prezzi più bassi rispetto a quelle originali ma garantiscono le stesse prestazioni e la stessa affidabilità.