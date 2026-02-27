Come usare il feed di SanremoFestival.it per restare aggiornati

Come accedere e sfruttare il feed di SanremoFestival.it per ricevere notizie ufficiali e aggiornamenti in tempo reale

Guida completa al feed di SanremoFestival.it

I fatti sono questi: la redazione di SanremoFestival.it rende disponibile un feed ufficiale per distribuire notizie, comunicati e aggiornamenti sul festival. Chiunque utilizzi un aggregatore RSS o servizi di notifiche può iscriversi via URL. Il canale è attivo sul sito e viene aggiornato in corrispondenza degli annunci ufficiali della direzione del festival.

Cos’è e come funziona

Il feed disponibile su https://sanremofestival.it/feed/ è un canale RSS/Atom standard. Distribuisce in formato XML titoli, sommari e link agli articoli pubblicati. Per riceverlo è sufficiente incollare l’URL in un lettore RSS, in un servizio di automazione o in app dedicate alle notizie. Secondo fonti ufficiali, il canale supporta gli aggiornamenti continui dal sito.

Procedura pratica e consigli

Passo dopo passo: aprire il lettore RSS, incollare https://sanremofestival.it/feed/ e confermare l’iscrizione. Personalizzare le impostazioni di aggiornamento per adeguarle alle esigenze professionali. Per notifiche istantanee utilizzare servizi che supportano push o collegare il feed a strumenti di automazione. Verificare che il lettore gestisca correttamente media e tag per visualizzare immagini e allegati.

La redazione ha annunciato aggiornamenti tecnici del feed con miglior supporto per immagini e metadati, previsti nelle prossime settimane. Confermano dalla redazione che ulteriori dettagli tecnici saranno pubblicati sul sito ufficiale.