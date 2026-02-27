Come usare il feed rss di The Telegraph per restare aggiornati

I fatti essenziali: se vuoi seguire in tempo reale gli aggiornamenti del Telegraph, il feed da usare è https://www.telegraph.co.uk/rss.xml. Qui trovi l’URL da inserire nel tuo lettore RSS o nello script che si occupa di aggregare notizie; da quel punto puoi ricevere titoli, anteprime e timestamp senza passare dal sito web.

Come accedere e quali formati aspettarsi

Apri l’URL nel browser oppure incollalo nel tuo reader RSS preferito: il feed è in XML secondo gli standard comuni. Molte applicazioni e servizi accettano anche file OPML per importare o esportare sottoscrizioni in blocco. Per lavorare in modo affidabile, dai un’occhiata ai tag principali del feed — channel, item, pubDate — che ti permettono di filtrare gli articoli e pianificare aggiornamenti automatici. Prima di tutto, però, puoi controllarne la correttezza con un validator RSS se vuoi evitare sorprese.

Suggerimenti pratici per l’integrazione

Quando integri il feed in un reader o in un sistema custom, limita il carico sulla sorgente usando intestazioni HTTP come ETag e Last-Modified: così il server risponderà solo quando ci sono novità, risparmiando traffico e tempo. Sul lato elaborazione, molte squadre trasformano l’XML in JSON con script server-side per manipolare più comodamente i dati; in alternativa esistono servizi che normalizzano e categorizzano il contenuto prima di restituirlo.

Attenzione ai limiti e alle policy

Infine, verifica le regole d’uso del fornitore: controlla le policy del sito e le eventuali soglie di accesso per non incorrere in blocchi dovuti a un volume eccessivo di richieste. Monitorare il comportamento della tua applicazione e introdurre meccanismi di backoff in caso di errori ti aiuterà a mantenere un’operatività stabile e rispettosa delle regole del servizio.