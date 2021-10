Come valorizzare l’outdoor grazie alle pergole RGM Italia

Le pergole rappresentano un valore aggiunto e uno spazio in cui rilassarsi: sono ottime per spazi polifunzionali, esterni di bar, locali o ristoranti.

RGM Italia è l’azienda che si occupa di arredare ambienti esterni di abitazioni, spazi polifunzionali e locali, coniugando alla perfezione praticità e design. Stile e originalità sono alla base della filosofia aziendale sin dai primi anni di attività: tutte le pergole, infatti, sono in grado di ombreggiare e illuminare secondo le ultime tendenze del settore. È possibile poi acquistare prodotti su misura e personalizzati.

Modelli per ogni ambiente: dalle pergole bioclimatiche alla pergola autoportante

RGM Italia offre moltissimi modelli e tipologie di pergole tra cui scegliere. Esse differiscono a seconda dell’ambiente nel quale devono essere installate (terrazzo, veranda, giardino, piscina e balcone), o ancora in base alla specifica attività (ristoranti, negozi, centri commerciali, bar o hotel).

Le pergole motorizzate sono dotate di un sistema di chiusura elettronico, regolabile con un apposito telecomando. Permettono di personalizzare l’entrata di luce e aria, garantendo protezione dagli agenti atmosferici.

La pergola bioclimatica è dotata di lamelle in alluminio orientabili che possono ruotare in base ai raggi solari. Sono perfette per giardini privati o terrazzi, per godersi un attimo di relax insieme ai propri cari, ma anche per dehors di bar, ristoranti o alberghi, grazie alla loro tecnologia ed eleganza. Forniranno un tocco in più al locale garantendo sempre il miglior comfort agli ospiti.

Anche tutte le pergole autoportanti, cioè quelle che non poggiano su una parete ma al suolo, grazie ai quattro piantoni a disposizione, sono motorizzate e dotate di una copertura retrattile. Sono poi modulabili e personalizzabili secondo ogni specifica esigenza. Sono ideali per spazi più ristretti o ambienti aperti, quali verande di ristoranti o piscine, per rendere l'atmosfera ancora più elegante.

Pergole addossate

Sono installate a ridosso di una parete o di una struttura preesistente (come il muro di casa). Per renderle ancora più ricercate, possono essere chiuse da una vetrata. Così sarà possibile sfruttarle anche nei periodi più freddi dell’anno, beneficiando di sistemi di riscaldamento. Queste pergole sono ottime per bar e ristoranti, per creare ambienti conviviali in cui collocare sedie e tavolini, ma naturalmente anche per il proprio giardino o terrazzo.

Non solo pergola bioclimatica, le pergotende

Anche le pergotende, così come le pergole bioclimatiche, hanno una struttura portante realizzata in alluminio o legno. Sono motorizzate e garantiscono frescura anche nei periodi più caldi dell’anno.

Se installate nella propria abitazione, addossate alla parete (non si tratta in questo caso di una pergola autoportante), le conferiranno senza dubbio un valore aggiunto e uno spazio coperto in cui rilassarsi. Sono ottime per spazi polifunzionali, esterni di bar, locali o ristoranti, poiché costituiscono la naturale prosecuzione dell’attività, da dedicare ad ospiti e clienti.

Le pergotende possono essere chiuse anche con le speciali sliding doors, con le glass windows o con gli altri sistemi di chiusura progettati da RGM.