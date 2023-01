Come valorizzare un profumo per ambiente

I profumi per l’ambiente non sono tutti uguali: in commercio, infatti, potrai trovare delle proposte più semplici ed economiche, ma anche diffusori per l’ambiente più eleganti e costosi. Ma quali sono le caratteristiche che li rendono unici agli occhi dei clienti? Scopriamole qui di seguito!

L’importanza del packaging di vetro

I flaconi in vetro utilizzati per i profumi per l’ambiente possono senz’altro fare la differenza. Una semplice bottiglietta, infatti, può definire l’identità del brand, ma al tempo stesso può anche trasmettere un messaggio preciso. Un flacone in vetro caratterizzato da linee più complesse, invece, può evincere un altro tipo di comunicazione. I packaging di vetro, infatti, hanno in un certo senso la missione di comunicare non solo dal punto di vista estetico. Una bottiglietta in vetro, infatti, definisce anche il posizionamento di un marchio. Ad esempio, l’azienda che deciderà di adottare per i propri diffusore per l’ambiente una confezione con maggiori dettagli, potrà proporre sul mercato un prodotto di qualità maggiore. Un packaging di questo tipo, quindi, fa salire anche il costo del profumo poiché richiede certamente un investimento maggiore a monte, da parte dell’azienda. Se il brand, invece, adotta una bottiglietta semplice – magari una proposta con forma rotonda, un vero classico – potrà proporre al pubblico anche un semplice profumo per ambiente dal costo non eccessivamente elevato. Non dimenticare, inoltre, che la differenza di prezzo (in fatto di profumatori per ambiente) potrà anche dipendere dal quantitativo di profumo contenuto nella boccetta: maggiore sarà la dimensione del packaging e maggiore sarà il costo. Per fare un esempio concreto, possiamo dire che una bottiglietta dalla silhouette semplice come quella di uno sciroppo potrà essere più economica rispetto ad un’altra dalla forma moderna, con spalle ampie e alte!

La qualità dell’essenza

Oltre alla scelta di un packaging di qualità, come per esempio le bottigliette di vetro di design di Vetroelite (nota azienda italiana per la produzione di contenitori e bottiglie in vetro), non si potrà fare a meno di selezionare un’essenza di qualità. Per ottenere un diffusore per ambiente di qualità è necessario scegliere una soluzione che contenga al suo interno almeno il 10-20% di profumo. In presenza di percentuali molto basse – addirittura al 5% – possiamo dire che si tratta di profumi per ambiente della grande distribuzione economici. Come potrai ben intuire un profumo per ambiente con percentuali inferiori al 20% non si percepiranno molto nell’aria. Questo significa che il cliente che acquisterà il tuo diffusore per ambiente potrà goderne limitatamente. Ricorda, però, che ogni fragranza può avere una resa differente: di conseguenza, non è detto che una al 15% sia peggiore di una al 20%! In alcuni casi, infatti, per percepire le note profumate nell’aria potrebbero essere necessarie quantità differenti in percentuali di essenze. La vaniglia, ad esempio, si può percepire di meno rispetto alla rosa, anche se la percentuale della prima è maggiore rispetto a quella della rosa. Proprio per questo, sarà fondamentale selezionare con estrema attenzione l’essenza profumata per il proprio prodotto!

La scelta dei bastoncini di legno

Terminiamo questa piccola analisi dei fattori più importanti per ottenere un profumo per ambiente di qualità: parliamo questa volta dei bastoncini di legno. Forse non lo sapevi, ma questo elemento dei profumatori permette di rilasciare nell’aria il profumo in maniera differente. A seconda della qualità dei legni scelti per il profumo per l’ambiente si potrà diffondere più o meno bene l’essenza nella camera. Alcuni bastoncini, per esempio, assorbono il profumo e lo rilasciano abbastanza velocemente nell’aria. L’effetto finale è un profumo più forte appena inseriti, ma che scomparirà velocemente nel giro di poco tempo. Altri bastoncini di legno, invece, riescono a trattenere per più tempo l’essenza e, di conseguenza, la diffusione del profumo è più lenta e graduale. A seconda della scelta che farai, quindi, potrai offrire al pubblico un prodotto che diffonderà un’essenza gradevole in uno spazio per poco o tanto tempo! Ora che hai una panoramica chiara di come puoi proporre sul mercato il tuo profumo per l’ambiente, non ti resta di adattare la tua scelta a questi parametri: solo in questo modo, sarai in grado di proporre un prodotto d’eccezione!