Come velocizzare il metabolismo con 8 consigli

Il consumo di cibi piccanti, di alimenti di stagione, ma anche la giusta attività fisica stimolano il metabolismo aiutando a tornare in forma.

Alcune volte, quando si segue un regime dimagrante, capita che i risultati tardino ad arrivare. Il problema non è sempre dovuto agli alimenti che si consumano, quanto al metabolismo lento che impedisce di perdere peso. Scopriamo, nei paragrafi seguenti e con gli 8 consigli qui forniti, come stimolarlo naturalmente e senza danni sulla salute.

Come velocizzare il metabolismo

La dieta rigida seguita con la giusta costanza, gli allenamenti sono ingredienti ottimali per perdere peso, ma spesso non risultano sufficienti soprattutto se il proprio metabolismo risulta essere particolarmente lento. Un rallentamento del processo metabolico non aiuta a dimagrire, ma è possibile stimolarlo e velocizzarlo per garantire il giusto dimagrimento.

Il metabolismo gioca un ruolo chiave dal momento che incide su diversi fattori, non solo sul cibo e gli alimenti che si consumano, ma anche sul dispendio di energie, compreso anche il peso corporeo. Con questo termine si fa riferimento a un processo per cui il corpo trasforma le calorie del cibo che si ingeriscono in energia.

Sono una serie di fattori che influiscono sul buon andamento o esito del metabolismo. Il sesso, l’età, è inevitabile che nella fase della menopausa, il processo metabolico tende a diminuire per cui riuscire a dimagrire risulta molto difficile. Gli ormoni e l’attività fisica giocano un ruolo importante in questo percorso.

Avere un metabolismo rapido che funziona velocemente significa riuscire a bruciare le calorie anche a riposo e quindi dimagrire in modo corretto. In caso di metabolismo lento si ha bisogno di meno calorie che non sempre è possibile eliminare o bruciare.

Come velocizzare il metabolismo: 8 consigli

Si può risvegliare un metabolismo pigro e addormentato, quindi non funzionante nel modo veloce apportando alcuni consigli e suggerimenti nel proprio stile di vita e alimentazione. In base al parere degli esperti, un buon equilibrio che consiste in tre pasti giornalieri è efficace, ma ci sono anche altre raccomandazioni da seguire.

Ecco una serie di 8 consigli raccomandati da un buon nutrizionista che possono stimolare il metabolismo in modo rapido ed efficace senza sentire troppo la fame e provare a dargli la giusta spinta.

1. L’idratazione è importante, soprattutto al mattino a digiuno e fuori dai pasti, per cui si consiglia di bere fino a due litri di acqua al giorno. Non è solo importante perché saziante, ma permette di elaborare le calorie nel giusto modo

2. L’attività fisica gioca un ruolo fondamentale e bastano anche solo 10 minuti ogni giorno per cambiare in meglio la salute. Un allenamento con i pesi fa bruciare calorie così come il cardio e il pilates

3. Consumare proteine aiuta a sveltire il metabolismo, sostiene i muscoli permettendo anche di digerire e assimilare meglio

4. Si può cominciare la giornata con del tè verde invece del caffè che apporta una serie di benefici, dal momento che ha tantissime proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, oltre al fatto che abbia poca caffeina

5. No ai cibi raffinati e lavorati, ma si consiglia il consumo di alimenti freschi come frutta e verdura di stagione, insieme a legumi, noci e semi che bruciano rapidamente le calorie

6. Stare troppo seduti non aiuta perché non permette di bruciare le calorie giuste, quindi è bene, nei momenti di sedentarietà, provare a spezzare la routine facendo due passi per l’ufficio o dello stretching

7. Il consumo di cibi piccanti come il peperoncino che contiene capsaicina permette di stimolare il metabolismo dal momento che ha una funzione termogenica

8. Una notte insonne o comunque carica di preoccupazioni comporta uno squilibrio ormonale che causa maggiore appetito con il consumo di snack che vanno a pesare sulle calorie.

Come velocizzare il metabolismo naturalmente

Per velocizzare il metabolismo e quindi riuscire a dimagrire in modo rapido, oltre ai consigli forniti, è utile aggiungere alla propria alimentazione e stile di vita anche il consumo di un integratore quale Spirulina Ultra che può sicuramente aiutare. Una formula in compresse di origine italiana che ha ottenuto il consenso di esperti e consumatori, oltre che del Ministero della Salute.

Un integratore naturale che esercita una funzione efficace sull’organismo e il fisico dal momento che va a bruciare le calorie in eccesso anche durante la fase di riposo. Dà una impennata al metabolismo riuscendo a dimagrire in salute, riduce e smaltisce i grassi permettendo anche di non eccedere troppo ai pasti dal momento che sazia controllando così l’appetito.

Inoltre è notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula che, grazie ai suoi componenti naturali, non causa controindicazioni o effetti collaterali. Un integratore di questo tipo funziona in maniera soddisfacente per i principi attivi al suo interno quali l’alga spirulina che dà il nome al prodotto ed evita che le cellule di adipe si depositino e la gymnema che regola il senso dell’appetito andando a stimolare il processo metabolico di lipidi e di carboidrati.

Gli stessi esperti sono concordi nel consigliarne almeno due compresse poco prima del pranzo e della cena da ingoiare con un bicchiere di acqua per riuscire a ottenere i giusti benefici e propositi.

Un prodotto non ordinabile nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto sul sito ufficiale per l’esclusività e originalità. Il consumatore, interessato all’acquisto, inserisce i dati nel modulo in modo da attivare la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal o la carta di credito.

