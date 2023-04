"Grazie per essere sempre al mio fianco": il post di Alberto Lejarraga in cui bacia il compagno dopo la promozione

Ha scelto la promozione della sua squadra in Segunda RFEF, quarta serie spagnola, per fare coming out sui social. Alberto Lejarraga, 28 anni e di ruolo portiere ha pubblicato uno scatto in cui si bacia con il fidanzato su Twitter. L’ultimo calciatore noto ad aver fatto coming out era stato l’ex giocatore di Serie A Jankto qualche mese fa.

Il post di Alberto Lejarraga: festeggia la promozione con un bacio al compagno

A Marbella il 25 aprile si è festeggiata quella che sarà un’indimenticabile promozione in segunda RFEF. A fare diventare virale la promozione della squadra spagnola, i festeggiamenti dell’estremo difensore Alberto Lejarraga.

Il numero 1 ha festeggiato la promozione, arrivata alla fine di un’annata splendida in cui ha subito solo 17 gol in 30 partite, con delle foto a bordocampo insieme alla famiglia. Tra i parenti, anche il fidanzato del giocatore, i due hanno festeggiato la promozione con un bacio.

Il portiere spagnolo ha poi postato tutto su Twitter, certo senza immaginare quanto sarebbe diventato virale: a commentare positivamente sotto il post sia l’account de La Liga, che il giocatore ex Inter Sanchez, così come altri volti noti.

Cosa ha scritto Alberto Lejarraga nel suo post

Nella descrizione delle foto con mamma, papà, sorella e compagno, Alberto Lejarraga ha scritto: “Grazie mille per essere sempre al mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte. Questa volta abbiamo vissuto la bellezza di questo momento”.