Comitati in Campidoglio contro nuova fascia verde: "Stop a folle piano Ztl"

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – ‘Stop al folle piano Ztl’, ‘No al delirio eco chic di Gualtieri’. Sono alcuni dei cartelli issati dai comitati No Ztl che stanno protestando sotto il Campidoglio contro la nuova fascia verde e i divieti di circolazione per le auto più inquinanti che entreranno in vigore da novembre. ‘No alla nuova Ztl’, ‘Patanè Patanè (l’assessore ai Trasporti ndr) l’auto nuova compracela te’ sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti, alcune centinaia, riuniti sotto Palazzo Senatorio. Tanti anche i cori contro il sindaco: ‘Gualtieri vattene via’.

‘’È una decisione da ricchi – dice una signora in piazza – quante persone oggi a Roma possono permettersi di comprare ora una macchina nuova. Di certo non la gente non ricca come siamo noi’’.