Tra i promotori dell'iniziativa c'è Roberto Maroni: ecco il battagliero Comitato del Nord, cosa prevede la proposta lanciata da Umberto Bossi

In seno alla Lega di Matteo Salvini “bastonata” al voto politico del 25 settembre si è formato il Comitato del Nord, ma cosa prevede la proposta lanciata da Umberto Bossi? Si tratta di una vera corrente che ha come obiettivo preciso quello di portare avanti l’autonomia e che trova carburante nell’insofferenza della base al Nord per il progetto nazionalista del segretario.

Il Comitato del Nord di Umberto Bossi

In campo è sceso il fondatore del Carroccio, che ha 81 anni e, dopo la rielezione in Senato, lo scorso primo ottobre ha lanciato il Comitato Nord. Tra i promotori dell’iniziativa c’è Roberto Maroni, un altro leghista della primissima ora ed ex ministro molto critico nei confronti di Salvini. Ha detto Bossi ad AdnKronos: “Quello che sto facendo è in linea con ciò che ho fatto tutta la vita: far valere le ragioni del Nord.

Ribadisco che Comitato Nord è un comitato interno alla ‘Lega per Salvini premier'”. Insomma, non si rompe e non si strappa, magari si erode dall’interno: Bossi ha poi precisato: “Non sono coinvolti nomi che non fanno parte del partito e alla base c’è il rispetto della militanza”. E la proposta? Vessillo dell’autonomia con fazzoletto e la cravatta verdi che “sono i nostri simboli di libertà”.

Angelo Ciocca e i militanti

E ancora: “Le persone alle quali do mandato per l’organizzazione sono l’europarlamentare Angelo Ciocca con il compito di tenere i rapporti con i militanti e le istituzioni europee e Paolo Grimoldi per gestire le relazioni regionali. Ho scelto i due esponenti della Lega per aiutarmi nel progetto poiché il comitato è interno alla ‘Lega Salvini premier'”.

L’uomo sul campo: Paolo Grimoldi

L’ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi sarà il coordinatore sul campo del progetto.

“Mi ha chiamato e mi ha chiesto se lo aiuto a far tornare la Lega quello che la Lega è sempre stata”. E ancora: “Bossi è arrabbiato perché in campagna elettorale abbiamo sentito parlare solo dello Stretto di Messina e non delle infrastrutture del Nord, la Pedemontana, e poi c’è il problema di chi ha pagato i contributi e non può andare in pensione. Mi ha detto che ha bisogno di aiuto per porre le questioni politiche-programmatiche per cui è nata la Lega, le istanze del Nord, che sono ancora urgenti”.