Commercio: Blackship, per professionisti settore vendite prioritario aumentare redditività

Roma, 26 set. (Adnkronos/Labitalia) – Le aziende e i professionisti del settore vendite si concentrano sempre più su specifiche aree di sviluppo per ottenere risultati migliori e sostenibili nel lungo periodo. Un'analisi delle principali richieste di manager, imprenditori, liberi professionisti e specialisti in ambito sales, evidenzia una serie di priorità chiave. Ad attestarlo proprio l’osservatorio di Blackship. Secondo la survey, al primo posto, con il 20,01%, troviamo la necessità di migliorare il tasso di conversione, chiudere più trattative e aumentare la redditività. Questo dato sottolinea come il focus sia su risultati immediati e concreti, con una spinta verso l'efficienza operativa e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Segue, con il 15,57%, la richiesta di ottimizzare le metodologie di vendita.

E al Quark Hotel di Milano si è tenuto 'Vendita B2B', uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale in ambito vendite e negoziazione, finalizzato a migliorare le performance commerciali e la capacità di creare e veicolare valore per il cliente. L’evento è stato organizzato da Blackship, che quotidianamente affianca professionisti, piccole e medie imprese, grandi aziende e grosse multinazionali, per aiutarle e supportarle nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici, migliorando e potenziando le capacità, competenze, metodologie e strumenti delle loro persone, in tre ambiti: vendita e negoziazione, soft skills, executive coaching.

La società fondata da Pasquale Acampora, ha supportato nel solo anno scorso, oltre 5mila sales nell’affrontare le sfide quotidiane del mercato. L'evento si è rivolto a imprenditori, liberi professionisti, manager, direttori commerciali e specialisti del settore vendite, offrendo strumenti e metodologie pratiche, immediatamente applicabili.

E 'Vendita B2B' ha fatto segnare il sold out, con oltre 1.000 persone pronte a migliorare le proprie competenze e ad apprendere i nuovi trend e i nuovi strumenti che il mercato oggi richiede. Durante le tre giornate, i partecipanti hanno potuto acquisire metodologie e competenze per: migliorare la capacità di comprendere e indirizzare le necessità del cliente; trasferire valore per cliente, differenziandosi dalla concorrenza; gestire efficacemente la relazione con il cliente per costruire un rapporto di mutuo beneficio; sviluppare i risultati commerciali e migliorare le percentuali di chiusura; aprire un maggior numero di nuove opportunità di business; incrementare il fatturato e ridurre le inefficienze; aumentare la marginalità e meglio negoziare con i clienti.

E secondo la ricerca di Blackship il gestire meglio le obiezioni dei clienti, rispondere in modo efficace e superare le resistenze iniziali, emerge come una priorità per il 13,34% dei professionisti, segnalando il bisogno di una preparazione più accurata nell'affrontare e risolvere le perplessità e diffidenze del cliente durante il processo di vendita. Un ulteriore 11,86% punta a sviluppare una comunicazione efficace, sia interna che esterna, che risulti convincente, chiara e persuasiva, confermando come la capacità di relazionarsi e trasmettere valore sia oggi essenziale.

Tra le altre priorità figurano il miglioramento dell'ascolto attivo (10,38%), lo sviluppo di nuove strategie di vendita per adattarsi al mercato in costante evoluzione (7,04%), e il mantenimento di relazioni a lungo termine con i clienti (6,67%). Infine dalla survey di Blackship altre richieste includono la necessità di migliorare la fiducia in sé stessi (5,19%), automotivarsi per mantenere un atteggiamento positivo (5,11%) e ottimizzare la gestione del tempo (4,82%). Questi dati confermano come l'evoluzione del ruolo del venditore passi per una maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali e operative, con l’obiettivo di rimanere competitivi in un mercato in continua trasformazione. “In un contesto sempre più dinamico e competitivo, emergono chiaramente le aree prioritarie di miglioramento richieste dai professionisti della vendita. In risposta a queste sfide, blackship continua a innovare e migliorare i suoi servizi, garantendo ai team sales le competenze e gli strumenti necessari per affrontare un mercato in costante evoluzione”, afferma Pasquale Acampora, fondatore e amministratore unico di Blackship.