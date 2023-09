Commercio estero, Kuhn (Bper): "Stati Generali momento di ascolto del mondo export"

Alba, 30 set.- (Adnkronos) - E' in corso di svolgimento la Quinta edizione degli Stati Generali dell’Export: il Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba (Cn) ospita la due giorni dedicata ai temi del Made in Italy e dell’internazionalizzazione, piattaforma di confronto tra importanti ...

Alba, 30 set.- (Adnkronos) – E' in corso di svolgimento la Quinta edizione degli Stati Generali dell’Export: il Centro Ricerche Pietro Ferrero di Alba (Cn) ospita la due giorni dedicata ai temi del Made in Italy e dell’internazionalizzazione, piattaforma di confronto tra importanti attori imprenditoriali e istituzionali, italiani e stranieri. Main sponsor dell’evento, anche quest’anno, BPER Banca.

“Per noi è fondamentale essere presenti a questi appuntamenti – è il commento di Stefano Vittorio Kuhn, Chief Commercial Officer Bper Banca – non è un caso che ne siamo sostenitori. Ritengo che potersi fermare, ragionare su quanto il Paese sta facendo strategicamente per sostenere le nostre aziende esportatrici ci sia significativamente importante. Bper oggi è una presenza nazionale molto rilevante, e noi abbiamo l'opportunità – fatemi dire il privilegio – di poter osservare tutti i distretti; ci sono chiarissime le cifre in gioco e le opportunità che l’economia italiana, anche a valle di quanto investito negli ultimi anni con l’industria 4.0, ha reso possibile". "Per questo oggi per noi è un momento importante, anche di confronto, per raccogliere idee, ascoltare gli imprenditori e cercare di essere sempre più efficaci nel sostegno di quello che è uno dei motori fondamentali dell'economia” conclude Kuhn.

L’evento è organizzato dal Forum Italiano dell’Export creato da Lorenzo Zurino, imprenditore dell'Export da oltre 4 generazioni, fondatore e CEO di The One Company. Il Forum raggruppa oltre 2000 aziende per circa 200 miliardi di fatturato rappresentato. Ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business. Gli Stati Generali dell'Export mettono a confronto imprenditori, operatori del settore ed esponenti istituzionali sui temi del Commercio Estero, delle startup e dell'innovazione. Questi eventi sono una risposta alla necessità di fare il punto sulla situazione dell'export e del progresso dell'Italia nel contesto internazionale.