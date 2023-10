Commercio: Forum Retail, '36% consumatori italiani molto soddisfatto, 28% ottimista'

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - Ha preso il via a Milano 'Forum Retail 2023', l'evento organizzato da Ikn Italy che da 23 anni riunisce la community del retail. 'Artificial & human intelligence per eccellere in un mercato che oscilla' è il macro-tema della nuova edi...

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Ha preso il via a Milano 'Forum Retail 2023', l'evento organizzato da Ikn Italy che da 23 anni riunisce la community del retail. 'Artificial & human intelligence per eccellere in un mercato che oscilla' è il macro-tema della nuova edizione che si è aperta con la presentazione dei 'Trend 2023-2024: i dati nel mondo retail', panel cui hanno preso parte Davide Casaleggio, ceo & partner di Casaleggio Associati, Stefano Cini, head of consumer analytics & geoMktg NielsenIq e Silvia Usberti, quantitative research lead Toluna Corporate.

Secondo NielsenIq, in Italia nel perimetro del Largo Consumo Confezionato, la contrazione dei volumi di vendita nel 2023 proseguirà anche nel 2024 con una stima di crescita inferiore e pari al 6,3% (-0,6% vs 2023). Il calo del potere d’acquisto è un acceleratore alla polarizzazione dei consumi: il consumatore italiano spende nel Largo Consumo Confezionato il 16% in più rispetto al 2021.

Sempre più famiglie sono 'in crisi' – il dato percentuale è passato dal 24% di inizio 2022 al 37% di metà 2023 – con una forte contrazione del numero di quelle che non sono state impattate finanziariamente o che hanno addirittura consolidato la posizione economica, passando dal 25% di inizio 2022 al 12% di metà 2023.

La tendenza alla contrazione dei volumi di vendita non può essere generalizzata ma è necessario analizzare le caratteristiche di ogni punto vendita in base al territorio, attuando un cambio di paradigma che ponga al centro il consumatore (Retail consumerization). Si tratta di rivoluzionare la classica categorizzazione dei punti vendita valorizzando le micro-territorialità attraverso un uso strategico dei dati.

Infatti, integrando miliardi di dati di prima parte (carte fedeltà, Crm, etc.) con informazioni relative al territorio (popolazione residente, gravitante, etc.) e, infine, con le variabili legate ai consumatori (stile di vita, potere d’acquisto, reddito, età etc.) è possibile accedere ad una visione più granulare del panorama retail. Di conseguenza, sarà necessario adattare le strategie ad ogni singolo store in funzione del contesto in cui si trova.

"La variabile principale che avrà il maggior impatto nella gestione presente e futura delle aziende del retail -spiega Stefano Cini di NielsenIQ- è l’evoluzione del comportamento dei consumatori. Ecco perché la segmentazione tradizionale basata su elementi geografici come Aree, Regioni e Province o le metrature dei negozi non è più sufficiente per spiegare le dinamiche del Largo Consumo Confezionato. Grazie ad una piattaforma di geo-data marketing come TradeDimension 2.0, sviluppata da Niq e Jakala, è possibile valorizzare le segmentazioni micro-territoriali e le caratteristiche degli acquirenti adottando una visione innovativa".

Sebbene a livello globale ottimismo e life statisfaction siano in miglioramento, il sentiment degli italiani rimane stabile e tra i più bassi rilevati. È questo lo scenario delineato dai risultati del Barometro Globale dei Consumatori di Toluna: appena il 36% dei nostri connazionali si definisce 'molto soddisfatto' per la propria vita e solo il 28% si considera 'molto ottimista'. Ad affliggerli sono soprattutto, come prevedibile, inflazione e aumento del costo della vita, tanto che solamente un quinto dei rispondenti si aspetta un miglioramento della propria situazione finanziaria entro fine 2023.

Per il 73% degli italiani questa consapevolezza genera inquietudine e mina la tranquillità nell’affrontare le spese nei prossimi mesi, rimandando gli investimenti più onerosi a quando la congiuntura economico-finanziaria sarà più stabile. Non mancano, però, le tattiche di risparmio, prima fra tutte la riduzione degli acquisti non essenziali (50%). "Di fronte al carovita, le strategie messe in atto dal consumatore a salvaguardia del bilancio familiare prevedono una spending review -commenta Silvia Usberti di Toluna-. È un nuovo modo di intendere il consumo, più flessibile e più variabile, ma con alcuni punti saldi che, almeno per il prossimo futuro, appaiono non negoziabili: ricerca della convenienza, intercambiabilità dei canali di acquisto e condivisione dei valori di brand".

Dall’intervento di Davide Casaleggio è emerso che il valore del fatturato Ecommerce in Italia è stato di 75,89 miliardi di euro lo scorso anno e ha visto una crescita annua del 18,58%. Anche il 2023 vedrà un aumento a doppia cifra che gli operatori prevedono supererà il 17%. Una componente importante di questa crescita degli ultimi due anni è tuttavia da attribuirsi all’aumento dei prezzi (+9,43% in media per il comparto online con punte del 15% ad esempio per il Turismo). Il 2024 vedrà l'ingresso dell’Ai che probabilmente rivoluzionerà il settore: la stragrande maggioranza degli operatori Ecommerce italiani (74%) ritiene che si avrà un cambiamento radicale della vendita online entro tre anni.