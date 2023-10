Commercio: Lollobrigida, 'logistica in ritardo rispetto ad altre nazioni'

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) - "La logistica è in ritardo rispetto ad altre nazioni, bisogna capire come far arrivare le merci specie dalle regioni del Sud in modo veloce e soprattutto con un costo che le renda competitive, perché la qualità è fondamentale ...

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – "La logistica è in ritardo rispetto ad altre nazioni, bisogna capire come far arrivare le merci specie dalle regioni del Sud in modo veloce e soprattutto con un costo che le renda competitive, perché la qualità è fondamentale ma anche il prezzo fa la sua parte e le nazioni concorrenti in un mercato sempre più globale hanno un vantaggio competitivo quando riescono ad abbattere il costo di trasporto". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel videomessaggio inviato alla convention di Fratelli d'Italia, 'Italia, le radici della bellezza' in corso a Brucoli (Siracusa).

"Una delle criticità che abbiamo non è certo quella di rappresentare il prodotto italiano come un prodotto di qualità, ma è farlo arrivare sui mercati. Ci accorgiamo che quello che possiamo fare è infinito, questo è il dato economico. Ad esempio nell'agro-alimentare noi esportiamo 60 miliardi di euro ma è la base di partenza non il punto di arrivo. Possiamo recuperare gran parte dei 120 miliardi che ci vengono frodati dal meccanismo di Italian sounding, spiegando la qualità come concetto che per noi è naturale, a noi ce l'hanno spiegato le nonne e le mamme da bambini. L'abbiamo imparato a scuola, anzi a scuola va sempre spiegato di più, anche per sanare un modello di famiglia che non ha più l'occasione di formare i ragazzi su questo".