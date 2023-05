Commercio: Sangalli, 'regole condivise su ambulanti siano approvate con celerità'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – "Le regole condivise siano approvate con celerità per dare finalmente certezza agli operatori del commercio ambulante, anche nel rivolgere lo sguardo al futuro". Così presidente di Confcommercio Carlo Sangalli intervenendo all’assemblea nazionale dei quadri dirigenti della Fiva, che si è svolta a Milano.

"Quello del commercio ambulante -ha evidenziato Sangalli- è un settore vivo e dinamico, che fa della presenza sulle piazze e sulle strade il proprio tratto distintivo e della relazione con il consumatore il proprio punto di forza. Una categoria che oggi, dopo la recente approvazione del disegno di legge sulla concorrenza da parte del governo, tiene come non mai a presidiare che quanto faticosamente costruito insieme non venga stravolto nell'iter parlamentare". Questa, ha aggiunto, è "una categoria sulla quale le scelte del decisore pubblico impattano in modo particolarmente intenso; penso ad esempio alla transizione ecologica con il rinnovo degli automezzi che costituiscono un momento essenziale dell'attività quotidiana".

"Qui ci sono tanti imprenditori che insieme sono una grande forza e una grande presenza nel nostro Paese -ha proseguito il presidente di Confcommercio-; questi imprenditori meritano individualmente di non essere lasciati soli e collettivamente di essere rappresentati in modo solido, capace anche di protestare e di proporre, come ha fatto a livello nazionale Fiva in questi anni. Un metodo che -ha concluso- è certamente più complicato nel breve periodo, ma nel tempo è l’unico che porta risultati buoni per tutti. Così come oggi stiamo dimostrando".