Commissario Expo 2025 Vattani spiega la mascotte ufficiale Italia-chan

Roma, 20 mag. (askanews) – Italia-chan, la mascotte che rappresenterà l’Italia durante l’Expo 2025 che si svolgerà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre del prossimo anno, vuole essere un modo divertente ma nello stesso tempo istituzionale per raccontare alle decine di milioni di visitatori che si recheranno all’evento il “saper fare” italiano. L’ha detto in un’intervista ad askanews il commissario all’Expo Mario Vattani, che ha spiegato il significato della scelta e i motivi che hanno portato a decidere per un progetto dell’artista Simone Legno.