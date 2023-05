Como, abusa della collega in un centro commerciale: arrestato dai carabinieri

Il crimine sarebbe avvenuto in un piccolo locale di servizio: un uomo abusa della collega in un centro commerciale

Una squallida vicenda che arriva dalla provincia di Como, dove un uomo abusa della collega in un centro commerciale e viene arrestato dai carabinieri. Quelli della tenenza di Mariano Comense hanno fermato un 66enne per il crimine presunto commesso su una 21enne dopo una articolata indagine. L’uomo è ai domiciliari ed indagato per violenza sessuale continuata nei confronti di una collega di 21 anni.

Abusa della collega in un centro commerciale

Ma cosa hanno ricostruito le indagini? L’indagato avrebbe trattenuto la vittima più volte all’interno di un piccolo locale del centro commerciale. Si tratta di un centro in cui lavorano entrambi e lì l’avrebbe costretta a consumare atti sessuali. La 21enne aveva denunciato il tutto e grazie al “Codice rosso”, la polizia giudiziaria di Como “si è attivata subito per garantire l’avvio del procedimento ed eventuali provvedimenti a tutela della vittima del reato”.

Il “Codice rosso”, la denuncia e le testimonianze

I carabinieri che hanno verbalizzato anche alcune testimonianze. Al momento dell’arresto pare che lo stesso fermato abbia fatto qualche ammissione: in verbale si spiega che il 66enne avrebbe costretto la ragazza a consumare atti sessuali più volte e, in un caso, anche ad avere un rapporto completo. Dove? All’interno di un piccolo locale di servizio situato all’interno del centro commerciale dove lavorano entrambi.