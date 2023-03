Como, arrestato il ladro di Gratta e Vinci

Ladro 39enne arrestato a Como per aver commesso un furto in un bar.

È stato arrestato a Como il 39enne soprannominato “Il Miliardario”: è un ladro di Gratta e Vinci incriminato per un furto avvenuto a luglio 2021.

Arrestato il ladro di Gratta e Vinci a Como

Lunedì 27 marzo i Carabinieri di Lentate sul Seveso hanno arrestato l’uomo di 39 anni anni soprannominato “Il Miliardario“. L’epiteto gli è stato dato per aver rubato vari blocchetti di Gratta e Vinci. Ma non solo, la lista dei reati è molto più lunga: precedenti per rapina, lesioni personali aggravate e spaccio di stupefacenti.

In particolare, la pena gli è stata conferita per una rapina commessa il 30 luglio 2021 in un bar di Lentate sul Seveso. È stato condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi di carcere.

La ricostruzione del reato

Quel giorno, l’allora 37enne entrò nel bar in questione, dove era presente solo la barista, minacciandola per farle aprire il registratore di cassa. La donna però ha opposto resistenza, così il criminale ha improvvisamente estratto un coltello e ha strappato via i cavi del registratore di cassa, portandolo vie e fuggendo con la sua auto.

Ma la fuga è durata poco: durante il tragitto, infatti, non si era accorto di essere a corto di carburante ed è stato costretto e farsi venire a prendere. Dai genitori.

Nel frattempo i Carabinieri si erano subito messi sulle sue tracce, riuscendo in brevissimo tempo a identificarlo. Il 37enne, che durante la brevissima fuga, si era anche liberato del coltello e del registratore di cassa lanciandoli dal finestrino, ha così deciso di costituirsi.