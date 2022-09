Como, due operai trovati morti in un container

Altro incidente sul lavoro: sono morti due giovani operai egiziani a Moltrasio, in provincia di Como. I cadaveri erano all'interno di un container-ufficio.

Due morti sul lavoro a Moltrasio, in provincia di Como, dove due giovani operai di origine egiziana, entrambi di età compresa tra 20 e 30 anni, sono stati trovati senza vita dai colleghi.

La tragica scoperta è avvenuta quessta mattina – mercoledì 21 settembre – in un container da cantiere.

Secondo le ricostruzioni, i due hanno passato la notte sul posto di lavoro, e avrebbero accesso un bracere artigianale per scaldarsi. Con tutta probabilità ad ucciderli sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio, prodotto dal fuoco.

La scoperta dei cadaveri e l’identità delle vittime

La tragedia è avvenuta in un cantiere in via Ranzato, a Moltrasio, dove è stato allestito un container prefabbricato ad uso ufficio.

I colleghi, non vedendoli tornare al lavoro, hanno chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla.

I due operai morti sarebbero di origine egiziana e residenti in provincia di Milano, e avrebbero tra i 20 e i 30 anni. Proprio perché non residenti in zona, i due ragazzi si sono fermati a dormire nel container-ufficio all’interno di un cantiere per la realizzazione di ville sul lago.