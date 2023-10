Como: incendio in un appartamento a Mozzate, 4 persone ferite

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato poco dopo le 13.30 di oggi in un palazzo a Mozzate, comune in provincia di Como. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono propagate da un appartamento all'interno un edificio residenzial...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato poco dopo le 13.30 di oggi in un palazzo a Mozzate, comune in provincia di Como. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono propagate da un appartamento all'interno un edificio residenziale in via Castiglioni. In tutto cinque le persone coinvolte; quattro di loro sono state trasferite in ospedale per ustioni o intossicazioni.

Tra i feriti più gravi, un uomo di circa 50 anni che ha riportato ustioni di terzo grado agli arti inferiori e ustioni di secondo grado al volto, all'addome, alla schiena e agli arti superiori. Ferito anche un ragazzo di 20 anni, con ustioni di 2 e 3 grado agli arti inferiori e lievi ustioni al volto. Una ragazza di 29 anni e il suo bambino di 18 giorni sono stati ricoverati con sintomi da inalazione dei fumi, mentre un condomino di 76 anni è stato valutato, ma non ospedalizzato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu con un mezzo di coordinamento maxi emergenze, due elicotteri, un mezzo di soccorso avanzato e tre ambulanze. Presente, oltre ai vigili del fuoco, anche personale delle forze dell'ordine che sta indagando per risalire alle cause dell'incendio.