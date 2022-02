Un medico di base di 60 anni è stato arrestato nel Comasco per violenza sessuale. Durante le visite faceva spogliare le pazienti e le toccava.

Como, medico di base di 60 anni arrestato per violenza sessuale

Un medico di base di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Como per violenza sessuale. L’uomo ha il suo studio in un comune vicino al capoluogo. Secondo le accuse, il medico, un uomo di 60 anni incensurato, durante le visite ambulatoliari faceva spogliare le pazienti e poi le toccava. Riusciva a convincerle a spogliarsi completamente giustificando la sua richiesta con esigenze diagnostiche, che in realtà non esistevano. Le pazienti si fidavano di lui, in quanto medico, e si spogliavano.

L’uomo agiva sempre nello stesso modo, arrivando a toccare le pazienti durante le visite.

Le indagini iniziate a dicembre

Le indagini sul medico di base sono iniziate nel dicembre 2021. Hanno consentito di ricostruire almeno sette episodi contestati nell’ordinanza cautelare. Tutti questi episodi configurano il reato di violenza sessuale. Per ricostruire quanto accaduto gli inquirenti si sono serviti delle testimonianze delle donne coinvolte e degli accertamenti effettuati per valutare se i fatti sussistevano.

Il medico al momento è stato arrestato dai carabinieri di Como, in attesa di ulteriori risvolti sulla vicenda.