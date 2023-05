Como, nascondeva divise e distintivi in uso a forze di polizia: denunciato

Addirittura una giacca con tanto di torre e due stelle in spallina, per questo motivo a Como un uomo che nascondeva divise e distintivi in uso a forze di polizia è stato denunciato. Da quanto si apprende un 49enne custodiva illegalmente a casa il materiale fra cui una tenuta da ufficiale dell’Arma. Nell’abitazione del denunciato i carabinieri hanno rinvenuto divise e distintivi in uso a varie forze di polizia e per quel pregiudicato è scattata la denuncia alla giustizia.

Nascondeva divise e distintivi di polizia

Ad operare a Cantù sono stati i carabinieri del Norm dell’Aliquota operativa comandata dal tenente Diego Bonavera. Nel corso della perquisizione in casa dell’uomo i militari hanno trovato divise e segni distintivi in uso a corpi di polizia, illecitamente detenuti.

Una divisa intera da tenente colonnello

E tra di essi anche una divisa da tenente colonnello dei carabinieri. Attenzione, la legge è chiara: i gradi militari sono equiparati alla tipologia di materiale vietato. Il tutto con una etichetta plastificata riproducente lo stemma ufficiale utilizzato dalla guardia di finanza. A quel punto l’uomo, già condannato per reati inerenti le truffe, è stato denunciato a piede libero dagli operanti sul posto “per possesso di segni distintivi contraffatti”.