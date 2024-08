Como: pensionato con assegni da 10 mln dollari alla frontiera, denunciato

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - Un pensionato, controllato dai militari della Guardia di finanza, è stato sorpreso, di rientro dalla Svizzera, con soldi nascosti sotto il sedile della sua monovolume e nel bagaglio, mentre in una busta sono stati trovati venti blocchetti da 50 assegni ciascuno -...

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Un pensionato, controllato dai militari della Guardia di finanza, è stato sorpreso, di rientro dalla Svizzera, con soldi nascosti sotto il sedile della sua monovolume e nel bagaglio, mentre in una busta sono stati trovati venti blocchetti da 50 assegni ciascuno – del tipo traveller's cheque -, del valore nominale di 10.000 dollari ciascuno, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari. L'uomo è stato denunciato e gli assegni sequestrati per sospetta ricettazione. L'uomo si è reso responsabile anche della violazione della normativa valutaria e nei suoi confronti è stato elevato un altro verbale di accertamento che prevede il sequestro amministrativo del 50% dell’eccedenza (10.000 euro).