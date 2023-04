Como, scontro tra auto e monopattino: morto 31enne

Scontro tra un’auto e un monopattino elettrico a via Roma a Limido Comasco (Como). Nell’incidente, avvenuto giovedì 13 aprile intorno alle 6 del mattino, ha perso la vita un ragazzo di 31 anni. Il giovane è deceduto dopo una corsa in ospedale a Tradate. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono al momento informazioni specifiche sulle identità del 31enne deceduto e dell’uomo alla guida della Opel Corsa. Riguardo a quest’ultimo si sa solo che vivrebbe nella zona in cui è avvenuto il sinistro. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, anche a causa delle ferite gravissime riportate.

Scontro tra auto e monopattino: l’intervento dei soccorsi

Come informa Varese News, in seguito all’incidente sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, l’elisoccorso decollato da Como Villa Guardia e i Carabinieri della stazione di Mozzate e di Cantù che hanno effettuato gli opportuni rilievi del caso. Il 31enne ferito è stato trasportato all’ospedale di Tradate, ma deceduto alle 9 a causa delle ferite riportate dallo scontro con l’auto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le cause e le dinamiche del sinistro.

Un incidente simile a Oppeano

Un incidente simile a quello di Limido Comasco è avvenuto a Oppeano, in provincia di Verona. La sera della vigilia di Pasqua un 23enne alla guida di un’auto avrebbe urtato contro un monopattino guidato da un 15enne, che è morto. Ansa fa sapere come il guidatore è risultato negativo all’alcol-test ed è ora indagato per omicidio stradale.