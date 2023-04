Como: sequestrate a Varese occupazioni demanio abusive, dovuti oltre 400mila euro

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Scoperta dal Reparto Operativo Aeronavale di Como Gdf l’occupazione abusiva di due aree per 2.000 metri quadrati complessivi nelle zone del Lago di Varese e del Lago di Ghirla da parte di due concessionari di aree demaniali. Ii due privati le avevano sottratt...

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Scoperta dal Reparto Operativo Aeronavale di Como Gdf l’occupazione abusiva di due aree per 2.000 metri quadrati complessivi nelle zone del Lago di Varese e del Lago di Ghirla da parte di due concessionari di aree demaniali. Ii due privati le avevano sottratte all’uso pubblico inglobandole nelle rispettive proprietà private confinanti per utilizzarle in maniera esclusiva. L’esito dell’attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle del comparto navale si è conclusa con il sequestro amministrativo delle aree demaniali occupate abusivamente e la constatazione di omessi versamenti all’Erario di canoni demaniali pari a 419.000 euro riferiti agli ultimi 10 anni. Ai due trasgressori è stata altresì intimata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la rimozione forzata a loro spese delle opere abusivamente realizzate nonché il ripristino dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico.