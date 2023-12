Como: serate 'brave' al parco Garibaldi di Villa Guardia, 4 ragazzini denunciati

Milano, 18 dic. (Adnkronos) – Quattro ragazzi minorenni, due di 16 anni e due di 17, sono stati denunciati a piede libero per aver commesso una serie di reati, la sera di venerdì scorso, a Villa Guardia, nel comasco. I quattro avevano deciso di trascorrere insieme una serata fuori e si sono diretti al parco comunale Garibaldi. Nei giorni precedenti, i carabinieri avevano raccolto una serie di denunce presentate dall’amministrazione comunale di Villa Guardia, che segnalava l’intrusione notturna da parte di ignoti, che bivaccavano in varie aree e danneggiavano le attrezzature del parco dove ha anche sede l’Associazione nazionale carabinieri. Così hanno avviato un'attività di controllo accertando, anche grazie alla visione del sistema di videosorveglianza, che gli accessi abusivi si erano verificati anche nei giorni precedenti e disponendo quindi un servizio finalizzato al controllo del parco a partire dalle 19 di venerdì 15 dicembre.

L’attività ha permesso di identificare i quattro minorenni, che dopo aver forzato il passo carraio del parco che conduce su Via Tevere, sono stati sorpresi sotto il porticato della biblioteca comunale mentre imbrattavano suppellettili e tavoli, il tutto mentre consumavano hashish. In seguito alle perquisizioni personali, inoltre, uno dei due 17enni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, l’altro è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria e di un bancomat, non di sua proprietà. Uno dei due 16enni, invece, è stato trovato in possesso di una bottiglia con del colorante nero usato per imbrattare gli arredi e dell’hashish.

Un 16enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, l’altro 16enne è stato anche denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui; il 17enne è stato denunciato per ricettazione. Tutti sono stati segnalati alla prefettura per consumo di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo del territorio proseguiranno con la stessa intensità per tutto il periodo natalizio, con personale in divisa ed in borghese.