Como: si tuffa nel lago e non riemerge, 20enne in condizioni gravi

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Si è tuffato nel lago di Como per fare un bagno, ma non è più riemerso. E' accaduto poco prima delle 14 di oggi a un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, che è stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Sant'Anna.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, un rifugiato domiciliato in provincia di Milano, si era recato con un gruppo di amici sulla spiaggia del Tempio Voltiano; ad un certo punto si è tuffato e non è più riemerso. Non vedendolo più, uno dei bagnanti si è tuffato per cercare di riportarlo a galla, non riuscendo però ad individuarlo. Quindi è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 Areu.

Il giovane è stato trovato sul fondo del lago ed è stato recuperato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, dal momento che è rimasto sott'acqua per circa 20 minuti. Così è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna dov'è stato ricoverato in codice rosso.