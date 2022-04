Como: sindaco Menaggio, 'in fiamme villa Soloviev, non è stato qualcuno di qui’**

Milano 6 apr.(Adnkronos) – Fiamme questa mattina a Loveno, frazione di Menaggio, in provincia di Como, all’interno della villa di proprietà di Vladimir Soloviev, il conduttore russo amico di Putin tra i primi a essere colpito dalle sanzioni. “A dare l’allarme intorno alle 6,30 – racconta all’Adnkronos il sindaco del Comune, Michele Spaggiari – è stato un residente, che ha visto le fiamme”.

A bruciare erano alcuni pneumatici e il rogo è stato immediatamente spento dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri.

Nessuno è rimasto ferito nell’incendio, che ha causato pochi danni: “La casa è in ristrutturazione: le pareti non sono nemmeno intonacate, non ci sono impianti, né mobili. All’interno poi è tutto cemento. Quindi una volta spenti gli pneumatici, l’incendio si è esaurito, perché non c’era nulla che potesse bruciare”, spiega il sindaco, convinto che si sia trattato di un atto di protesta fatto da qualcuno venuto da fuori Menaggio.