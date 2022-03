Compagnia aerea Finnair: obiettivo carbon neutrality entro 2045

Helsinki, 30 mar. (askanews) – La compagnia aerea finlandese, Finnair, punta a dimezzare le emissioni dei propri voli entro la fine del 2025 e a raggiungere la carbon neutrality entro la fine del 2045, impegnandosi sistematicamente in questi obiettivi: attenzione alla riduzione delle proprie emissioni attraverso la riduzione del peso degli aerei, il volo a basso consumo di carburante e l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione e la compensazione.

Questi gli strumenti per raggiungere l’obiettivo green e sostenibilità.

“La sostenibilità – dice Eveliina Huurre, Senior Vice President, Sustainability – Finnair – è nel Dna di Finnair, quindi nonostante i cambiamenti dovuti alla pandemia e alla luce dei cambiamenti ambientali siamo ancora proiettati verso target ambiziosi e saremo ‘carbon neutral’ entro il 2045. Gli strumenti sono un aumento dell’uso di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF). Siamo proiettati a comprare del carburante per l’aviazione sostenibile (SAF), una parte importante per uno sforzo congiunto in questo mercato.

Poi invitiamo i nostri clienti ad unirsi a noi per viaggi ‘carbon neutral’, quindi per compensare si compra carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) oppure compensazione del carbonio quando si viaggia. Inoltre noi abbiamo iniziative quotidiane di eccellenza operativa e molto altro relativo all’economia circolare, per il riciclo dell’intero aeromobile di cui siamo molto fieri. Infine, la responsabilità sociale che è molto importante dopo due anni così impegnativi: ci prendiamo molta cura dei nostri dipendenti e dei nostri clienti”.

La compagnia di bandiera, nota per i collegamenti tra Asia ed Europa attraverso la breve rotta settentrionale, ha inoltre annunciato l’investimento di 200 milioni di euro per il rinnovamento completo delle cabine di tutti gli aerei a lungo raggio – Airbus A350 e A330 della flotta – con nuove cabine che saranno installate nei prossimi due anni, e che vedranno completamente rinnovate la Business e l’Economy Class, oltre a una nuova cabina Premium Economy.

“Questo viaggio per noi è iniziato tempo fa – sottolinea David Kondo Head of Customer Experience Product Design – abbiamo iniziato questo progetto nel 2017. Questa è la più grande prova del nostro impegno nella customer experience. Il concept che è dietro il rinnovamento delle lounge e del Terminal 2 dell aeroporto di Helsinki, come anche delle lounge per i voli non Schenghen è un design per elevare l’esperienza ma anche renderla distintamente nordica, distintamente Finnair: semplicità, linee semplici, pulite”.

L’esperienza completa, con idee di servizio rinnovate, sarà disponibile dalla primavera 2022 su rotte selezionate della rete a lungo raggio di Finnair.

Finnair è la prima compagnia aerea a lanciare questo un nuovissimo concetto di sedute per la Business Class, sviluppato in stretta collaborazione con Collins Aerospace, che massimizza lo spazio del cliente la libertà di movimento.

L’esclusivo spazio a guscio fisso consente un’ampia varietà di posizioni di seduta e di riposo, permettendo ai clienti di personalizzare lo spazio durante un rilassante volo a lungo raggio.