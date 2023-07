Competenze giovani, Temussi: Sfruttare strumenti Pnrr

Roma, 14 lug. (askanews) – “Le competenze digitali sono al centro della politica di finanziamento dell’Europa in questo momento. La nostra priorità adesso è fare leva sui giovani. Ci stiamo impegnando per comunicare ai giovani l’importanza di sviluppare le loro conoscenze in ambito digitale, ma dobbiamo farlo usando gli strumenti che ci mette a disposizione l’innovazione. Del resto il Pnrr con il progetto Gol ha stanziato 4 mld per questo obiettivo”, lo ha detto questa mattina Massimo Temussi, presidente e Ad di Anpal servizi, intervenuto in un talk promosso da Italy Next Generation in occasione della Giornata mondiale delle competenze giovanili. “Il Fondo nuove competenze è stato molto utile. È una misura da replicare – ha continuato – si sta ragionando su come migliorare il terzo avviso con ulteriori interventi. In questo momento il problema non sono i fondi, ma come pianificare le risorse”.