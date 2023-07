Competenze giovani, Trotta: su digitale la sfida gender gap

Roma, 14 lug. (askanews) – “Dobbiamo spingere le ragazze ad affrontare le materie stem. Il World economic forum ci ha indicato che nel 2030 ci saranno 5 mln di lavori legati al digitale, se le donne non avranno queste competenze non accederanno a queste opportunità. Serve un grande sforzo attraverso la scuola e le aziende, bisogna fare sistema per cambiare la cultura e dare un’accelerata alla riduzione del gender gap”, lo ha detto questa mattina Paola Trotta, responsabile comunicazione e pubblic affairs di Valore D, intervenuta in un talk promosso da Italy Next Generation in occasione della Giornata mondiale delle competenze giovanili. “Bisogna lavorare sul preconcetto che le bambine non siano portate alle materie scientifiche – ha aggiunto – per questo dobbiamo intervenire già nelle scuole. Noi come Valore D lo stiamo facendo con due progetti: Inspiring Girls, che prevede il confronto tra i ragazzi di elementari e medie con professioniste donne di grande successo, provenienti da formazione stem, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi sull’uguaglianza professionale; l’altro progetto è Wanter, una piattaforma digitale che accompagna i ragazzi nell’orientamento post scolastico, cercando di sostenerli nella scoperta delle loro ambizioni”.