Lo riporta Il Giornale alludendo all’interrogatorio in carcere: “Compiaciuto e sfrontato”, così è apparso il ragazzo autore dello stupro a Milano. Il 27enne marocchino arrestato per aver violentato una sua connazionale ha dato la sua versione dell’accaduto ed ha negato ogni addebito. Tutto era accaduto giovedì in Stazione Centrale, con l’indagato che ha provato a negare di aver commesso il reato.

Ragazzo autore dello stupro “compiaciuto e sfrontato”

La versione del 27enne sarebbe stata quella per cui la vittima si sarebbe concessa a lui per soldi e droga. Il Gip ha convalidato il suo fermo. La vittima era entrata in stazione in anticipo sul treno per la Francia che intorno alle 6 le avrebbe fatto raggiungere i parenti a Parigi. Il connazionale l’aveva convinta a seguirlo nei giardini di Piazza Luigi di Savoia e lì l’aveva stuprata, poi l’aveva portata con la forza fin dentro un ascensore della stazione. Ci sono video che confermano il “contesto di totale sopraffazione di una donna costretta alle violenze con crudele e impietosa ostinazione“.

La sequenza horror ripresa dai video

Il tutto mentre respinge l’offender, “piange, si accovaccia a terra” e viene picchiata. La personalità dell’indagato viene definita in atto come “priva di freni inibitori, violenta e senza alcuna capacità di revisione critica e resipiscenza”. Intanto per il 10 maggio è previsto un vertice con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.