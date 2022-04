Compleanno di Carlo Calenda, il messaggio della figlia Tay: “Ti voglio bene”

Ogg, 9 aprile 2022, è il compleanno di Carlo Calenda e la figlia Tay fa gli auguri al padre con un post su Twitter.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, oggi 9 aprile 2022 festeggia il suo compleanno. La figlia Tay ha voluto fargli pubblicamente gli auguri postando una foto di lui giovane e lei bambina, rinnovando l’affetto nei confronti del padre.

Compleanno Carlo Calenda, gli auguri della figlia Tay

Delle parole semplici ma piene di significato: “Auguri papà. Ti voglio bene“. Così la figlia di Carlo Calenda, Tay ha fatto gli auguri al padre. Oggi il leader del partito Azione compie 49 anni essendo nato nel 1973. La foto che accompagna gli auguri all’ex ministro è vintage e vi sono un giovane Carlo Calenda che molto probabilmente tiene la mano alla piccola Tay. La foto è stata scattata a Gardaland.

Chi è Tay Calenda?

Tay Calenda oggi ha 31 anni e di professione fa la fotoreporter. Nata quando il padre era ancora molto giovane, è diventata nota alla cronaca dopo che di nascosto si era recata in Polonia nel mese di marzo 2022 per aiutare i profughi ucraini. Il leader di Azione non sapeva nulla di tutto ciò e l’ha scoperto solo attraverso i suoi post sui social network.